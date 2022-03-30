Что ждет уехавших из России Аллу Пугачеву и Максима Галкина: тревожный прогноз астролога

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

За тот месяц, что Алла Пугачева и Максим Галкин находятся в Израиле, звездное семейство выходило на связь лишь однажды. Примадонна тогда грозила пальчиком в соцсетях недоброжелателям и уверяла, что "отдых, лечение и каникулы эмиграцией не являются". Однако, каникулы давно закончились, а Лиза и Гарри в гимназии так и не появились. А сегодня стало известно, что Алла Борисовна подала документы на гражданство Израиля и устраивает двойняшек в местную школу.

Вернется ли Примадонна в Россию, и что ждет знаменитую семью, сайту kp.ru рассказала известный астролог и автор популярных календарей прогнозов Татьяна Борщ.

- У Аллы Пугачевой и Максима Галкина начинается достаточно сложный период, хотя они сами еще не в полной мере это осознали, - считает астролог. - В этом году Галкин еще сможет зарабатывать, не исключено, что найдет работу за рубежом. Однако, уже осенью у пары начнутся метания, они поймут, что многое потеряли в связи с отъездом, фактически поставили крест на своей карьере. Обратно при всех связях и славе их могут не принять.

Между тем, у Овна-Пугачевой и Близнецов-Галкина следующий год пройдет совершенно по-разному.

- Алла Пугачева еще может как-то себя проявить. В 2023 году у нее будет всплеск активности, причем, не обязательно на сцене, - продолжает Татьяна Борщ. - А у Галкина с ноября-декабря 2022 года я вижу более темный период: у Максима Луна в Рыбах, в 2023 году Сатурн переходит в Рыбы. В индийской астрологии это называется Саде Сати и считается самой сложной полосой в жизни человека.

Однако, эти испытания Галкину надо пройти с достоинством. По словам астролога, уже в 2024-2026 годах в жизни телеведущего наступит очень удачный период.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как выглядят уехавшие в Израиль Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми: редкое фото

Аллу Пугачеву с Максимом Галкиным и детьми сфотографировали в Израиле (подробности)