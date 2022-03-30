«Мы — культурная колония!»: Бывший худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков призвал глубоко перезагружать современную русскую культуру

Эдуард Бояков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После того, как Россия попала под волну санкций, мода на «отмену» великой русской классики усугубилась. Президент страны Владимир Путин уже указывал на то, что по всей планете вымарывают из афиш и образовательных программ Петра Чайковского, Федора Достоевского, Сергея Рахманинова и многих других.

- Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ; говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит, - говорил глава государства.

Сергей Рахманинов.

И в этой связи особенно важно понимать, что мы могли бы противопоставить давлению с запада. Понятно, что «запретить» русскую классику невозможно. Но что сегодня производят «мастера культуры»? Некоторая часть из которых предпочла покинуть государство.

Бывший худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков вместе со звездными коллегами (Петр Лундстрем, Герман Садулаев и др.) обсудил отсутствие в современной культурной сфере безусловного аутентичного рывка. И даже больше: указал, что в культуре мы во многом зависим от запада (в кино-, театре, музыке и других сферах).

- Прежде всего, сейчас происходит состязание цивилизаций, - подчеркнул Бояков в специальном ютуб-стриме издания «Ваши новости». - Состязание культур и уже потом — денег, технологий, военных сил. Экономический, военный, продовольственный суверенитет — это следствие культурного суверенитета. Мы живем в обществе, в котором есть невероятная перверсия. Мы смогли обеспечить политический суверенитет. И экономический тоже. Ресурсы и опыт для этого есть. А вот культурного суверенитета — нет. Мы являемся культурной колонией. И к принятию этого факта не готовы. Мы говорим: у нас же есть Эрмитаж, Третьяковка, Гергиев и Мацуев! То есть начинается перечисление или исторических заслуг, или глубоко уважаемых мастеров, которые не производят культурный продукт. А мы сами что производим [в конкуренцию западу]? То есть всемирно известных современных композиторов уже нет. Которые диктовали миру моду. А ведь были: от Рахманинова и Шостаковича до Эйзенштейна. В свое время на смену Стравинскому пришел Шостакович — русская музыка захватила мир. А сегодня у нас нет такой повестки. Нет новых имен. Что делать? Поскольку культура сама по себе иерархична, безусловно, нужен заказ. Как это было в советское время с тем же Шостаковичем.

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