Эдуард Бояков про уход из МХАТ: "Я столкнулся как с проявлениями удивительной доброты и порядочности, так и с предательством со стороны некоторых коллег"

Эдуард Бояков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти три года Эдуард Бояков был художественным руководителем МХАТ им.Горького. Но полтора месяца назад ветер перемен принес в Художественный театр новую весьма неоднозначную фигуру - Владимира Кехмана. Он стал генеральный директором МХАТа.

Бояков уволился. И начал строить с нуля, ну или почти с нуля, новый театр. О том, что это будет, когда откроется и чем удивит довольно пресыщенного московского зрителя, мы и поговорили с Эдуардом Владиславовичем.

- На днях вы объявили, что скоро в Москве появится новый театр. Но в столице и так хватает театров: федеральных, муниципальных, частных – их около 200, а может быть, и больше. Напрашивается вопрос: зачем еще один? Чем вы будете удивлять зрителей?

- Это правда, есть огромное количество разнообразных театральных коллективов – и государственных, и частных, - говорит Бояков kp.ru. - Но всех их можно поделить на три большие категории. Во-первых, это те, что сохранились с советских времен. У них остались прежние здания, у них худруки-народные артисты. Вторая категория – это современные театры, ориентированные на постмодернистскую повестку. У них - свой бренд, свой узнаваемый репертуар.

- Например, «Гоголь-центр»?

- Конечно. Но не только, например, Театр «Практика», Театр на Бронной, которым руководит Константин Богомолов… Это современные труппы, ориентированные на модную публику, на молодую урбанистическую среду.

И есть третья категория – сугубо коммерческие проекты. Галимая антреприза, когда артисты продают свое лицо из какого-нибудь «Comedy Club» или театрального сериала…

- Ну а ваш новый театр в какую нишу попадет?

- Он займет отдельную нишу. Это будет современный русский национальный театр. Такой театр мы строили во МХАТе. Этот и есть продолжение традиции Станиславского и Немировича-Данченко, основателей Московского художественного общедоступного театра.

- И все-таки, чем будете удивлять? Сейчас идет жестокая борьба за зрителя. Эпидемия коронавируса эту борьбу обострила. Публика с осторожностью покупает билеты в театр – боится заразиться, плюс повсеместно вводят QR-коды. Не у всех они есть…

- Нам есть чем удивлять. Возьмем хотя бы репертуар, который мы создали в МХАТ им.Горького. Спектакли «Лавр», «Лес», «Красный Моцарт», «Нюрнбергский вальс», «У премьер-министра мало друзей», «Розовое платье»… Это популярные спектакли. Публика, наши зрители подсели, что называется. Они поверили в предлагаемые проблематику и стиль.

Фрагмент спектакля "Лавр". Фото: mxat-teatr.ru

НЕВЕРОЯТНЫЙ ВЫЗОВ

- У вашего нового театра есть название?

- Мы его объявим в январе, когда выпустим официальный релиз.

- Если вы будете играть такие масштабные спектакли как «Лавр», «Красный Моцарт», вам нужны большие сцены… Дворец молодежи, Театр Армии, объединенная Таганка...

- В Москве проблем с площадками не существует. Наша идея - создание зонтичного бренда. Это театр, который имеет свой репертуар, художественную политику, свой стиль, принципы, идеологию, манифест. И не имеет площадки. Не потому, что у него её нет, а потому что ему удобнее реализовывать свою репертуарную миссию на разных сценах. Все это спектакли нового театра. Концерт Земфиры может состояться в маленьком баре на «Красном Октябре», а может в «Крокус Сити Холле». Но все равно это будет шоу Земфиры.Так и у нас. Зрители, надеюсь, начнут реагировать на название бренда. В этом отношении мы смешиваем театральные технологии с прокатными, концертными и гастрольными - это невероятный вызов.

- То есть это будет театр нового типа, условный Cirque du Soleil, который может в один день на разных площадках давать разные спектакли, правильно?

- И такое тоже возможно.

- И это будет выгодно? Аренда площадок - дорогое удовольствие.

- Будем зарабатывать. Мы это уже научились делать. Например, выручка спектакля «Лавр» составила 90 миллионов рублей за 2021 год. Это абсолютный рекорд. Людям нужен духовный, эстетический опыт, который ни кинематограф, ни досуговые развлечения не дают вообще и люди готовы за это платить. Я помню, как ходил на фильмы Феллини и на Тарковского в кинотеатры. Сейчас этого нет. Кинотеатр сегодня не то пространство, где возникает желание пережить что-то глубокое, это атракцион, - сказал Бояков kp.ru.

- Время изменилось.

- Согласен, время изменилось, но не в отношении духовных запросов. Люди по-прежнему хотят получить ответ на вопрос: зачем мы живем…

- Мне, кажется, это не очень современно…

- Это не просто современный, это суперсовременный запрос. Я это вижу. Посмотрите, что происходит на рынке разных психоаналитиков, коучей…

- Это другая сфера…

- Ровно та же самая сфера, с которой работал Станиславский (кстати во времена возникновения психоанализа) и с которой работаем мы. Это сфера, которая тебя берет за шкирку и помещает в ту ситуацию, в которой оказывается не только герой спектакля «Лавр», но и зрители этого спектакля. Там речь идет о вещах, о которых в театре обычно не говорят. О покаянии, о житии человека, то есть о соотнесении его биографии от рождения до смерти с поступками, которые он совершил, с грехами, с ужасами... Я утверждаю: тему, с которой работает «Лавр», ни один московский театр не поднимает. Везде доминирует мелкобуржуазный театр. Нигде вы не увидите этих тем – человеческий подвиг, истинное религиозное сознание, русский культурный код. Это наша ниша.

Спектакль "Лавр". Фото: mxat-teatr.ru

БАНКРОТСТВО МХАТа - ЭТО ЛОЖЬ

- Сейчас во МХАТе новый директор Владимир Кехман. В одном интервью он сказал, что билеты на «Лавра» выкупали спонсоры. Не в этом ли коммерческий успех спектакля?

- Современные билетные системы устроены так, что каждая покупка фиксируется в самой системе. Билеты покупали совершенно разные люди, обычные зрители. Может, наши спонсоры выкупали небольшое количество билетов для приглашенных vip-персон, я не знаю. Спонсоры даже для себя не могли взять билеты бесплатно. И речь шла о десятке билетов в зале почти на полторы тысячи мест. Университет «Синергия» стал официальным билетным агентом спектакля «Лавр», это мощнейшие специалисты по продажам. Президент корпорации Вадим Лобов после того, как посмотрел спектакль, который ему очень понравился, спросил меня: «Вы можете давать четыре спектакля в неделю? Мы бы выкупили весь год». Мне как режиссеру было приятно это слышать. Но я сказал ему: это невозможно. Это не концерты в «Олимпийском». Это репертуарный театр. Тем не менее, у нас получилось то, что не получалось ни у кого: летом, в июле, когда зритель не ходит в театры, а сами театры закрываются на каникулы, мы сыграли подряд семь спектаклей.

- Вопрос про деньги. Владимир Кехман говорит, что когда он пришел в МХАТ им. Горького, то столкнулся с серьезной финансовой проблемой: у театра нет денег, чтобы платить зарплату сотрудникам, нет денег для художественного руководителя, мол, прошлая команда разорила театр.

- Разговоры о том, что театр обанкротили - либо глупость, либо ложь. В конце 2020 года театр выполнил государственное задание, даже перевыполнил его по всем показателям. Коллективу была выплачена 13-ая зарплата. Кехман много чего говорит голословно. Например, что Бояков, как автор инсценировки и режиссер, получал по миллиону за каждый сыгранный спектакль «Лавр». Это вранье.

- А сколько вы получали?

- Меньше ста тысяч. Это авторские отчисления. У других режиссеров, драматургов, с которыми театр заключал контракты, гораздо большие авторских.

- Как вы думаете, возвращение Татьяны Васильевны Дорониной в театр действительно возможно?

- Не знаю. Её помощники говорят, что она давно не выходит на улицу. Но и до моего прихода в театре она не появлялась там месяцами.

- Давайте поговорим об объединении двух МХАТов. Такое может быть?

- Такая идея действительно существует.

Эдуард Бояков перед пресс-показом спектакля "Чудесный грузин" Фото: Иван МАКЕЕВ

- И вы даже знаете, кто станет художественным лидером этой конгломерации? В театральном закулисье называют разные фамилии: Никита Михалков, Владимир Машков, Евгений Миронов…

- Эти три фамилии я слышу постоянно. Но те, кто думают об объединении, меньше всего думают о театре и его художественной политике. Потому что более разных театров, чем МХТ им.Чехова и МХАТ им. Горького, найти невозможно. Кто-то очень хочет построить театральный Газпром.

При этом Кехман говорит, что МХАТ будет называться просто Художественный театр, как «он назывался в самом начале». Это, конечно, очередная его некомпетентность.

- Вы пригласили в МХАТ многих артистов: Евдокию Германову, Надежду Маркину, Алису Гребенщикову, Ирину Линдт, Гию Иобадзе, Павла Устинова … Сегодня они по сути остались без работы. Спектакли с их участием почти не играют. Две сцены МХАТа вообще закрыты. Вы чувствуете ответственность, хотя бы за тех артистов, которых пригласили. Вы их возьмете в свой новый театр?

- По-человечески это сложная история. Не буду скрывать, что я столкнулся как с проявлениями удивительной доброты и порядочности, так и с предательством со стороны некоторых коллег.

- Артистов?

- И артистов тоже. В такие моменты разлома, разгрома как раз проявляются человеческие качества. Но то, что многим из тех, с кем я работал, я сделаю творческое предложение, это безусловно. Собственно, планы, которые я объявил на сборе труппы МХАТа в начале сезона, не исчезли. Просто они будут реализованы под другой крышей. Будет спектакль Михаила Шемякина «Песочный человек» по Гофману. Леонид Аркадьевич Якубович будет участвовать в «Скупом» по Мольеру. Он написал для этого спектакля чудесные интермедии. С нами сотрудничает Соломон Волков. Обязательно выйдет спектакль «Хлорофилия» по роману Андрея Рубанова. Сочиняем новую историю с Прилепиным. Надеюсь, будет постановка Андрея Кончаловского…

Планов много. Осенью следующего года представим полноценный репертуар. Главное - у нас есть надежные партнеры. Очень приятно, что Андрей Козицын, Игорь Кудряшкин - руководители УГМК, Вадим Лобов, президент «Синергии», Константин Бабкин, председатель совета директоров «Ростсельмаша», в нас поверили. Они мне позвонили на следующий день после того, как я ушел из МХАТа, со словами «мы с тобой». Значит надо строить новый театр.

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