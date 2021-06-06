Эдуард Бояков: Мы разобрали Сталина на части, как часовой швейцарский механизм

Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков. Фото: Петр Захаров

МХАТ им. М. Горького выпускает последнюю премьеру сезона, опять очень громкую: «Чудесный грузин». Еще до выхода спектакля журналисты назвали его провокацией. Во-первых, пьеса про молодого Сталина. Во-вторых, на афише - подмигивающий и совсем не молодой Сталин, больше похожий на персонажа из комиксов. В-третьих, на сцену вместе с Лениным, Крупской и Сталиным планируется вывести Ольгу Бузову.

«Эта пьеса – безоценочное исследование. Мы не ставим диагнозы, мы просто разбираем Сталина на части, как часовой швейцарский механизм. Но то, что наша пьеса без оценок – это по нынешним временам, конечно, уже провокация», - говорит художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков.

- Откуда у МХАТ такой интерес к фигуре Сталина? Что сподвигло вас, художественного руководителя современного и модного театра, взяться за тему, которую все давно толерантно обходят стороной?

- Масштаб личности. Сталин - грандиозная фигура мирового масштаба. И значимость ее в истории огромна, как значимость Наполеона, Петра I, Александра Македонского. И только потом уже, во вторую очередь, возникают вопросы: кто хороший, кто плохой, где преступник, где герой, где подвиг и где преступление? Именно поэтому мы взялись за тему Сталина – про такие фигуры нужно делать спектакли, я в этом убежден.

- А у вас к Сталину какое личное отношение?

- Оно противоречивое. Я абсолютно согласен с логикой моих друзей, имеющих левые политические взгляды и указывающих на невероятные достижения экономики того времени. На прорывы, на победы – и военные, и технологическое, и социальные. На невероятное советское образование. На социальные лифты.

- Но ведь все, что вы перечисляете, было и в дореволюционной России.

- Не совсем. Было очевидно, что к моменту крушения царского режима вся политическая система насквозь прогнила.

МХАТ им. М. Горького выпускает последнюю премьеру сезона, опять очень громкую: «Чудесный грузин»

- И «светлые человечки» большевики все обнулили?

- Я говорю про нравственное вырождение. Да, к 1913 году у нас был невероятный экономический рост, мы были теми, кем сейчас является Китай. Мы были локомотивом мировой экономики, технологий, нефтедобычи, металлургии, химии. Но параллельно шло полное развращение элиты. Ложь, интриги, кумовство, какие-то левые олигархи. Посмотрите на великих поэтов, художников, артистов того времени: Майкл Джексон со своим сексуальными скандалами отдыхает. Мрак – вот что было в той прекрасной России, о которой некоторые сейчас говорят с придыханием. И в этот мрак мы катились весь XIX век, почитайте «Бесов» или «Карамазовых» Достоевского. А то, что у нас рос ВВП, так разве мы живем ради ВВП?

- Но какой ценой мы за все заплатили.

- И это обратная сторона моего отношения к Сталину. Страшно подумать, на какой идеологии стояла страна: секулярные идеи, квази-религия, основанная на православии. Вера в коммунизм, Ленин-Христос. За сотни лет старцы, монахи, святые насовершали подвигов не меньше, чем Матросов и Стаханов. Я, конечно, никогда не смогу простить Сталина, каким бы милосердным христианином я ни был. Сталин разрушил мою веру, монастыри, школы, семинарии, он практически полностью уничтожил инфраструктуру церкви и сравнял ее с землей. Церковь осталась отдельными лампадками в пустыне. Из имперской абсолютной ценности он сделал ее люмпенизированным, выброшенным на обочину жизни, рудиментом. Может быть, такое отношение к православию у Сталина было именно потому, что он закончил духовную семинарию. Падшие ангелы всегда превращаются в демонов.

- Но при этом построил на обломках православия свою, как вы говорите, квази-религию с Лениным «в белом венчике из роз» и орденом Трудового Красного знамени. С другой стороны, зачем Сталину нужен был русский Ватикан? Пройдет время, начнется охота на ведьм, а тут Патриарх Тихон со своей паствой и пассионариями, со своим - условно - «орденом тамплиеров».

- А вы знаете, я согласен с мнением, что все это нам было дано как наказание за тот мрак, в который мы погрузились. Но именно благодаря этому низвержению церкви, ее люмпенизации, в ней остались только те, кто действительно верил. Кто готов был стать новомучеником. Кто служил не за синодальные ордена и сытную жизнь, а служил потому, что верил в Бога. Так русская церковь сохранила свою чистоту. Но еще раз подчеркну – я не смогу все равно простить Сталина, каким бы сам христианином ни был.

Фото предоставлено пресс-службой театра

- Вы всегда так философски к нему относились?

- Всегда. Раньше я просто меньше знал. Но, с другой стороны, я же помню тех ветеранов, на чьих калиточках висели красные звезды, и мы, пионеры и комсомольцы, заходили в эти калиточки, чтобы помочь на огороде. Перечеркнуть это все – перечеркнуть себя. Потому что эти люди воевали за Родину и за Сталина, гордились своими медалями, гордились своей страной. И если забыть об этом, нужно забыть и Бессмертный полк. Я никогда не отвернуть от своих дедов и прадедов, которые строили, верили и мечтали, питали эпоху и делали великие прорывы. Мечты, подъем, русский энтузиазм – не все это попало в дьявольскую копилку.

Я вот сейчас нашел некий образ, который нам ближе. То время по ощущениям чем-то похоже на время «студенческой весны» 1968 года, которая дала невероятные плоды в музыке, кино, искусстве. Кто-нибудь сейчас из молодых снобов скажет, что Лед Зеппелин, Дорз или Дженис Джоплин – это плохо? Это великая музыка. Но то, какой ценой эти звезды зажигались, сколько было уплачено за прорыв в искусстве, мы видим по статистике смерти этих героев. Они все были связаны с наркотиками. «Клуб 27» имеет огромный список умерших музыкантов, скончавшихся при странных обстоятельствах в возрасте 27 лет. Топливо, на котором тогда работали и делали невероятные достижения, чудовищно. В краткосрочной перспективе – да, прорыв, а в долгосрочной – бесперспективно, потому что наркотики – это смерть.

- Курехин говорил, что «Ленин – гриб», а вы сравниваете Сталина со стаканом ЛСД?

- Я сравниваю эпоху Сталина с концом 60-х и с прорывами той студенческой революции: эмансипация, литература, музыка, кинематограф. И там, и там мы имели взрыв энтузиазма, прорыв в неизведанное. И там, и там плата была страшная.

- В пьесе «Чудесный грузин» даются какие-либо оценки молодому Сталину?

- Эта пьеса – безоценочное исследование. Это рассматривание Сталина с разных сторон, в деталях. Мы не ставим диагнозы. Мы разобрали Сталина на части, как часовой швейцарский механизм. И показываем, как одна шестеренка цепляется за другую, как складываются все детали в одно целое. Коллизии этой пьесы прописаны драматургом Андреем Назаровым невероятно талантливо, все разложено по деталям. И режиссер Рената Сотириади с этим исследованием справляется.

Фото предоставлено пресс-службой театра

- У вас на рекламных афишах – комикс с подмигивающим Сталиным. А название спектакля отпечатано на алом кровавом фоне – «Чудесный грузин». Я понимаю, что Ленин называл Джугашвили «Чудесным» за кудри и спущенные под откос поезда с царским золотом, потому что никак не мог вспомнить его фамилию. Но сейчас, в 21 веке – разве это не провокация? Вы не боитесь скандала?

- Любой современный человек, увидев эту афишу, поймет, сколько иронии и неоднозначности в ней заложено, и что сам «Чудесный» не такой уж и чудесный. Но одно только то, что пьеса без оценок – это уже провокация. Мы абсолютно честно и искренне, беремся за эту тему. А это и есть искусство. Мы привыкли смеяться над Городничем, над Хлестаковым, над Фамусовым. Но посмотрите на Фамусова или Чацкого с позиции русского консерватора. Кто они, где доказательства их талантов, пассионарности, патриотизма или низости? Все неоднозначно. Искусство не должно быть оценочным. Не должно лепить лейблы - этим занимается политика. И это главная причина, почему я взял пьесу. Которая мне очень понравилась в том числе и тем, что она расшифровывает генетический код политика и политики. И расшифровывает театрально. Это лучшее, что я читал про Сталина за последнее время. Мы привыкли либо любить, либо ненавидеть: общество считает Сталина либо дьяволом, либо спасителем. Я же совершенно точно ни к одной крайности не отношусь. Я, как и автор пьесы «Чудесный грузин», хочу разобраться.

- То есть новая постановка в МХАТ - про подумать?

- Про то, как чудовищно устроена политическая система, которая призывает не самых духовных и добрых, а самых ушлых и самых хитрых. С другой стороны, в начале XX века для того, чтобы стать руководителем такой страны, надо было иметь невероятный интеллектуальный потенциал. И пьеса хороша тем, что она на маленьком эпизоде «Сталин в Батуми» показывает, насколько умен, сметлив и проворен был Сталин уже в молодости. В этом отношении пьеса напоминает классический литературный сюжет плутовского романа, где самым умным оказывается человек со стороны, который за всеми наблюдает и всех со всеми ссорит.

- Например?

- Например, в пьесе рассказывается о том, как Сталин посылает рабочих тушить пожар на нефтеперерабатывающий завод. Вызывая тем самым удивление у рабочих: какая нам разница, это не наш завод, капиталисты сами разберутся. Сталин настаивает, рабочие идут и тушат. Сталин просчитывает, что эти самые капиталисты не заплатят рабочим зарплату. Эти работяги, на фоне возмущения и недовольства, которые срежиссировал Сталин, выходят на стачку. Без тушения пожара, который Сталин, впрочем, и организовал, и тоже не своими руками, не было бы и бунта. А не было бы бунта, не было бы всего остального, что потом случилось со всей Россией. Включая самого Сталина.

- Кто зритель этого спектакля?

- Городской образованный человек самого разного возраста, который задумывается о Сталине, о Трампе, о Путине, о де Голле, о Рузвельте, о больших политиках. Конечно, будет какой-то хайп, будут обвинения с разных сторон. Но при этом будут зрители, которые увидят работу души. Нашу честность и бескомпромиссность. Эта пьеса – призыв: давайте разбираться. Понимаете, люди сейчас мало думают. Они потребляют информацию, но мало на что реагируют. Только на мемы со Сталиным, на яркие картинки, на тик-ток.

- Это правда, что вы пригласили в «Чудесный грузин» в качестве guest star Ольгу Бузову?

- Мы рассматриваем ее на одну роль в спектакле, да.

- Потому что у нее 23 миллиона подписчиков?

- Вне всякого сомнения, 23 миллиона подписчиков – фантастическая цифра. Я, разговаривая с огромным количеством людей, наблюдаю как реагируют на эту фамилию. Либо восхищение, либо ненависть. Невероятный феномен, конечно. Но дело тут совсем не в 23 миллионах. Мы хотим показать настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени. Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер. Не Диана Вишнева и не Оксимирон. Она все вместе. Она по-своему цельная. Но при этом она феномен, который живет во время инстаграма, в эпоху, когда можно стать звездой, не обладая специальными компетенциями. Мы живем в Уорхоловском времени, где каждый имеет свои 15 минут славы. И она фактически будет играть саму себя.

- Кем же была Бузова при Сталине?

- Беллой Шанталь. Певицей Кабаре и корпоративов. Такая смешная, вызывающая у всех усмешку. Но здесь есть очень интересный момент, второй уровень. Сюжет пьесы - некий перевертыш, в ней есть опереточная брошенная девица Белла Шанталь, персонаж, который становится шпионкой, Матой Хари - умной, хитрой. Она помогает главному герою, спасает Сталина. И возникает некое чувство, что эта смешная Белла – не такая уж смешная. Как русские юродивые. Этот перевертыш мне кажется очень интересным. И он ключ к внутреннему состоянию Бузовой: она, мне кажется, как реальный персонаж сама готова к трансформации и преображению. У меня есть абсолютная уверенность, что это крутой содержательный ход: сегодня смысл там, где Бузова, как бы это не парадоксально звучало.

- Это похоже на фарс. Смысл там, где Бузова? Если на вечеринку к губернатору пригласили Бузову, нашелся и смысл – вечеринка удалась.

- В пьесе Шанталь приглашают именно к губернатору. И именно для того, чтобы показать определенный смысл: какой губернатор важный, модный, крутой. Это смысл времени – и того, а уж сегодняшнего и подавно. И выходит по Уорхолу: миром крутит условная энергичная Бузова. Крутит политикой, театром, кино, искусством. Миром, лишенным энергии. И пока она им крутит, становится человеком значительным, Уорхолом нашего времени.

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