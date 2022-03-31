Минобороны: в Мариуполе открывается гуманитарный коридор по просьбе Шольца

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Фото: Министерство обороны РФ

Неонацисты в Мариуполе все не оставляют попыток выбраться под шумок под видом беженцев. Но это у них никак не выходит: ни в гражданских автомобилях с чужими детьми у которых убили родителей, ни вертолетами, что регулярно до них не долетают. Их сбивают.

Российские военные уже предлагали украинским националистам сложить оружие и сдаться, и даже пообещали сохранить им жизни, чтобы спасти тысячи мирных жителей, которых те удерживают в заложниках. Но реакция пока неадекватная.

Понятно, что даже если неонацистам, у которых руки по локоть в крови, и удастся выйти из города с оружием в руках, то далеко они не уйдут. Будут уничтожены, даже если добегут до польской границы. А если потребуется, найдут военных преступников через много лет в любом уголке мира. Но это будет все потом. А сейчас им опять предлагают все-таки сложить оружие, не усугублять свою вину.

- По личным просьбам президента Франции и Федерального канцлера Германии к Президенту России В.В.Путину с 10:00 (мск) 1 апреля 2022 г. Вооруженные Силы России вновь открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске). Для успешного осуществления указанной гуманитарной операции предлагается ее провести при непосредственном участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста, - заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на которого сегодня Великобритания наложила свои санкции.

Генерал-полковник даже под тяжестью европейских санкций был вынужден напомнить о принципах международного гуманитарного права, которым следует Россия. Она продолжает проводить масштабные мероприятия по оказанию всесторонней помощи Донецкой и Луганской народным республикам, а также населению в контролируемых районах Украины. Ежедневно с 10 часов утра открывает гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному – в Россию и по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины.

Вооруженные Силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают «режим тишины» на всех, в том числе заявленных украинской стороной маршрутах.

- Вынуждены констатировать, что заявленные ранее гуманитарные операции были подло и цинично сорваны киевскими властями, которые фактически оказались не способны контролировать неонацистски настроенных боевиков и обеспечить безопасность указанного коридора,

По данным объективного контроля, что подтверждается съемкой с беспилотников с 09:37 до 16:33 31 марта участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался обстрелам из минометов и крупнокалиберных пулеметов подразделениями ВСУ и националистическими батальонами. В результате этого гуманитарная колонна не смогла пройти из Бердянска в Мариуполь, - отметил на брифинге генерал-полковник.

Мизинцев очередной раз подчеркнул «пассивность и безразличие» представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста, которые были «заранее уведомлены о готовящейся гуманитарной операции в городе Мариуполе, но никакого участия в ней не приняли», и, самое главное, никакого влияния на киевские власти по обеспечению ими «режима тишины» не оказали.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Украинские власти в попытке уйти от ответственности за создание минной опасности в Черном море цинично пытаются обвинить в этом Российскую Федерацию. Так, в заявлении Министерства иностранных дел Украины указано, что обнаруженные в проливе Босфор и у побережья Румынии мины якобы были использованы российской стороной в качестве «бесконтрольных дрейфующих боеприпасов».

Данное заявление по своему содержанию некомпетентно, абсурдно и поражает своей наглостью и глупостью. Обнаруженные морские якорные мины российскими компетентными специалистами идентифицированы как «изделие - 730», состоящее на вооружении только военно-морских сил Украины. В Военно-Морском Флоте России мины подобного типа на вооружении отсутствуют (утилизированы еще до 2016 года).

Кроме того, информируем, что Вооруженными Силами России в ходе проведения специальной военной операции строго и неукоснительно реализуется весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей, морское минное оружие не применялось и применяться не будет.

ВНИМАНИЕ!

Что предлагает Россия:

- опубликовать до 03:00 (мск) 1 апреля 2022 г. данное заявление на украинском и русском языках в средствах массовой информации Украины.

- осуществить до 03:00 (мск) 1 апреля 2022 г. оповещение установленным порядком о планируемой гуманитарной операции представителей посольств иностранных государств, профильные структуры ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и другие международные организации, находящиеся на территории Украины, через все имеющиеся информационные ресурсы, включая украинские средства массовой информации.

- приступить с 06:00 (мск) 1 апреля 2022 г. к оповещению мирных жителей и иностранных граждан о местах сбора и открытии гуманитарного коридора по всем каналам связи, средствам массовой информации, а также с использованием системы централизованного информирования и оповещения населения.

- до 06:00 (мск) 1 апреля 2022 г. письменно уведомить российскую сторону, а также представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международного Комитета Красного Креста, ОБСЕ и другие международные организации о готовности к проведению эвакуации.

- неукоснительно выполнить условия по созданию гуманитарного коридора на указанном маршруте и с 09:00 (мск) 1 апреля 2022 г. установить между российской и украинской сторонами непрерывную связь для взаимного обмена информацией о ходе подготовки к эвакуации мирного населения и иностранных граждан и фактическом начале «режима тишины».

- Ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывается гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины, протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

При этом украинская сторона готовность обеспечения безопасности выхода иностранных судов в район сбора, по-прежнему, не подтверждает и всячески уклоняется от взаимодействия в решении данного вопроса.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За прошедшие сутки российскими Вооруженными Силами, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 18 182 человека, из них – 3 412 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 527 607 человек, из которых 108 219 – дети.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 64 227 ед. личного автотранспорта, из них за сутки – 1 845 ед.

Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 115 347 человек, в том числе за истекшие сутки – 3 235 человек.

Значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения, по-прежнему, ищет любые возможности для эвакуации в Россию, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан по различным каналам в официальные структуры и общественные организации Российской Федерации.

За прошедшие сутки поступило еще 1 526 таких обращений, а всего в базе данных их уже 2 732 197 из 2 123 населенных пунктов Украины.

В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения.

Неонацисты продолжают удерживать в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов.

Кроме того, в заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6 472 иностранца из 18 государств.

Украинская сторона продолжает блокировать в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного более 60 иностранных судов.

Созданные киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.

На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости.

Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 6 769,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 709 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – 6 в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 248 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов.

31 марта 2022 г. проводится 21 гуманитарная акция в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 418 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.