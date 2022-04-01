Грандиозный обман раскрыт: сколько зарабатывала в России осудившая спецоперацию Анна Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко. Фото: Roman Vondrous, CTK/TASS

До недавних событий оперная дива Анна Нетребко блистала на лучших мировых площадках: ей рукоплескали Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Ковент-Гарден в Лондоне, Ла Скала в Милане, Венский концертный зал и, конечно, Большой и Мариинский театры. У певицы давно двойное гражданство - России и Австрии, что позволяло ей беспрепятственно перемещаться по миру. Но сейчас, похоже, Нетребко нигде не ждут.

Тишину в соцсетях артистки о спецоперации на Западе поняли буквально: молчание - знак согласия. Так с Анной разорвала отношения сначала Метрополитен-опера (там нашу вокалистку демонстративно заменили на украинскую), а затем и Баварская государственная опера. И вот, лишившись долларов и евро, спустя месяц после начала событий на Украине звезда все-таки прояснила свою позицию. Оказалось, оперная дива "категорически осуждает" спецоперацию, несет мир своим искусством и собирается возобновить гастроли по Европе. Особо Нетребко подчеркнула, что является налоговым резидентом в Австрии, встречалась с президентом Путиным всего несколько раз и "никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства РФ".

Однако, как выяснилось, это не так. После громких заявлений Нетребко пользователи соцсетей отыскали государственные заказы на выступления артистки. Суммы в них поражают воображение.

Так, в 2014 году Театр оперы и балета в Казани организовал концерт Анны Нетребко с гонораром в 5,7 млн рублей. Тогда певица еще не подписывала документы сама, пользуясь помощью прокатчиков. Однако, даже с учетом их услуг очевидно, что львиная доля оговоренной суммы пошла именно Нетребко.

А в конце 2021 года певица зарегистрировала ИП в России. И сразу же заключила контракт с Мариинским театром на участие в спектаклях на 13,5 млн рублей: теперь уже на документах стоит автограф самой Анны. Отдельно в договоре прописана и стоимость одной партии: 2 млн 250 тысяч рублей.

Как указано на сайте Госзакупок, финансирование осуществлялось за счет бюджетных средств. Именно поэтому в соцсетях Нетребко обвинили в грандиозном обмане: разве эти гонорары - не государственные деньги, от которых так категорично открещивалась певица?

Между тем, нашумевшее заявление оперной дивы обернулось для нее сплошными убытками. С "предательницей" уже разорвала отношения первая российская площадка - Новосибирский театр оперы и балета. Да и западные партнеры к звезде так и не повернулись: в Метрополитен-опера, например, потребовали от Нетребко более убедительных доказательств ее позиции.