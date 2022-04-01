Еврокомиссар Маргрет Вестагер требует от европейцев не мыться долго в душе: Назло России и Путину

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Датчанка Маргрет Вестагер – персона в Европе известная. Занимавшая в разное время министерские посты в датском правительстве, она в настоящее время является еврокомиссаром по вопросам конкуренции.

Видимо, покончив с конкуренцией на европейских рынках, Вестагер занялась вопросами экономии энергоресурсов. И делает это она весьма оригинальным способом – назло России и, как она сама заявляет, Путину.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. Фото: REUTERS

В соцсетях появился ролик, на котором мадам Вестагер учит европейцев правильно мыться в душе. Согласно ее идее, водным процедурам нужно посвящать как можно меньше времени, дабы Европа не тратила много газа на нагрев воды.

А для того, чтобы гигиеническая процедура удалась на славу, по задумке Вестагер, нужно еще и произносить слова «Получи, Путин!». Делать это нужно каждый раз, выключая воду.

У мадам комиссара – три дочери. Неизвестно, будет ли требовать она от них ходить грязными, лишь бы досадить богатой газом России, не отказывающейся, кстати, поделиться своими богатствами с европейцами.

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