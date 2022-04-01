Андрей Разин переехал в Штаты

Андрей Разин Фото: Борис КУДРЯВОВ

Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин переехал из России в Штаты. Продюсер теперь проживает в Майами. Как заверил 58-летний Разин своих подписчиков, на этот шаг он решился ещё давно.

Перед отбытием в Майами Андрей Разин избавился от всей недвижимости, которую заработал на «белых розах».

А именно: с молотка пошёл загородный дом продюсера в посёлке «Московский» (в деревне «Мешково»), три (!) квартиры на Тверской, квартира в Красногорском районе, апартаменты в Питере. Пока правда не ясно, какая судьба ждёт сочинскую недвижимость продюсера. Артист не раз рассказывал о своём отеле на Чёрном море. Во всяком случае теперь все это оформлено на других людей. Сам Разин числится временно зарегистрированным в квартире своего адвоката в Ставрополье.

- Хочу попрощаться с моими подписчиками... В настоящий момент я уже значительное время живу в Соединённых Штатах Америки, где работаю над картиной «Ласковый май- 2». Надеюсь, в ближайшем будущем вы ее увидите,- написал Разин в своих соцсетях.