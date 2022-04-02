Британцы потребовали отставки премьера Бориса Джонсона из-за роста цен на газ и электричество

Британцы требуют отставки главы кабинета министров Бориса Джонсона. Фото: REUTERS

Тысячи британцев вышли на улицы Лондона, Бирмингема, Кардифа и других городов в знак протеста против резкого роста цен на электроэнергию и бензин. Они требуют не только немедленного решения проблемы, но и отставки главы кабинета министров Бориса Джонсона.

В британском правительстве заявили, что «не могут полностью свести повышение тарифов к минимуму», обвинив во всех своих бедах Россию, против которой и Великобритания, и страны Евросоюза ввели экономические санкции.

Жители Лондона вышли на протест против повышения цен и тарифов. Фото: REUTERS

Если ранее обычная английская семья тратила в год на свет и газ порядка 1000 фунтов стерлингов в год (112000 руб), то сейчас этот показатель оценивается уже в 1971 фунт в год. Ожидается, что уж в этом году он не только перешагнет порог в 2000 фунтов, но и составит 2600 фунтов стерлингов в год.

Ассоциация британских профсоюзов уже обвинила правительство в том, что оно ставит людей «перед невозможным выбором между теплом в домах и голодом».

Один из организаторов акций протест – Народная ассамблея противников жесткой экономии. Ее секретарь, бывший член парламента от Лейбористской партии Лора Пидкок обвинила правительство в цинизме: «Мы рассказываем им о голодающих детях, а они пожимают плечами, обвиняя во всем политику».

Протестующие прошли в плакатами по Даунинг стрит Фото: REUTERS

Пока же кабинет министров под руководством Бориса Джонсона сконцентрировался на проектах, связанных с выработкой электроэнергии при помощи ветра, надеясь утроить ее объемы к 2035 году. Также на Даунинг-стрит размышляют о строительстве ядерных электростанций.

Но от этих планов простым людям не становится теплее. Ожидается, что масштабы протестов в королевстве будут увеличиваться с каждым днем, что еще больше увеличит риск отставки премьер-министра Бориса Джонсона.

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