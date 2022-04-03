Минобороны: Гарантом безопасности иностранных граждан в Мариуполе выступил Реджеп Эрдоган

Российская сторона 3 апреля обеспечит гуманитарные коридоры для выхода иностранцев из Мариуполя Фото: Дмитрий СТЕШИН

- В соответствии с просьбой президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, принято решение оказать полное содействие в эвакуации граждан иностранных государств, находящихся в заложниках у оставшихся боевиков националистических батальонов в отдельных районах Мариуполя, - выступил со срочным заявлением руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине Михаил Мизинцев.

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации также заявил, что для проведения гуманитарной операции Вооруженные Силы России с 00:00 (мск) 3 апреля 2022 г. открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют неукоснительное соблюдение «режима тишины» на маршруте движения.

- Из Бердянска иностранные граждане могут быть эвакуированы по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Республику Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морским транспортом по избранным направлениям. При этом Россия готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права, - пояснил генерал-майор Мизинцев, и обратил внимание, что проведение гуманитарной операции возможно только при полном содействии киевских властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя, неукоснительному соблюдению «режима тишины» в период проведения эвакуации, а также исключения угрозы обстрела судов при выходе из порта и на всем маршруте перехода.

Представитель Минобороны России очередной раз обратился ко всем международным организациям, в том числе Международному Комитету Красного Креста, Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев обязать киевские власти до 03:00 (мск) 3 апреля 2022 г. письменно уведомить о готовности к проведению эвакуации Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине, турецкую сторону, Международный Комитет Красного Креста, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Напомним, Российская Федерация с первых дней спецоперации проводит целенаправленную и скоординированную работу по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из опасных районов Украины. С этой целью военным ведомством осуществляется непрерывное взаимодействие с Организацией Объединенных Наций, ОБСЕ, Международным Комитетом Красного Креста и другими международными организациями.

Россия не оставляет без внимания любые позитивные гуманитарные инициативы, поступающие от иностранных государств и от международных организаций.