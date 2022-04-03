Минобороны: Киев обстреливает школы кассетными боеприпасами

Большинство украинских боеприпасов - с истекшим сроком хранения, они часто не срабатывают полностью. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Военнослужащие инженерных войск Вооруженных Сил России проводят разминирование территорий освобожденных населенных пунктов Сумской области от неразорвавшихся боеприпасов реактивных систем залпового огня и минометов со стороны Вооруженных сил Украины и националистических батальонов.

На территории школы в Тростянецком районе Сумской области саперы обнаружили неразорвавшийся до конца кассетный боеприпас с сохранившейся маркировкой.

- К сожалению, Вооруженные силы Украины применяют при обстреле из реактивных систем залпового огня «Ураган» запрещенные кассетные боеприпасы. Каждый такой заряд имеет кассету с готовыми осколками для поражения. На данном боеприпасе сработал только взрыватель, основной заряд не сработал,- рассказал командир взвода саперов Владимир.

Он также отметил, что большинство украинских боеприпасов имеют истекший срок хранения, а потому они часто не срабатывают полностью. Но даже в таком состоянии представляют повышенную опасность для людей.

В результате обстрелов украинскими националистами кассетными боеприпасами Сумской области были повреждены здания школ, детских садов, администраций населенных пунктов и другие объекты гражданской инфраструктуры. Все обнаруженные боеприпасы российскими военными саперами уничтожаются в безопасных специально отведенных местах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны также продемонстрировало работу специалистов подразделений связи Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.

В боевых условиях особую цену приобретает надежная связь, без которой невозможно успешное управление войсками. Военные связисты уже более месяца круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и частями. Надежность этих невидимых, но таких важных мостов часто находится в хрупких руках женщин-военнослужащих.

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