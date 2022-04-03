Лишенный прав в России рэпер Элджей попал в автокатастрофу в ОАЭ и разбил Lamborghini

Алексей Узенюк, больше известный как рэпер Элджей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алексей Узенюк, больше известный как рэпер Элджей, еще в прошлом году покинул Россию после того, как был лишен водительских прав, накопил кучу неоплаченных штрафов и, по данным СМИ, даже пытался дать взятку сотруднику ДПС.

Поначалу хип-хоп исполнитель прятался на Кипре. Ему там якобы даже предлагали получить вид на жительство.

На своей странице в соцсетях Элджей опубликовал фото разбитого авто Lamborghini Urus стоимостью более 15 миллионов рублей. Фото: СОЦСЕТИ

А теперь музыкант всплыл в Дубае, где в настоящий момент отрывается Моргентштерн и где статус резидента получил еще один рэпер — Егор Крид.

На своей странице в соцсетях Элджей опубликовал фото разбитого авто Lamborghini Urus стоимостью более 15 миллионов рублей.

— Shit happens, — подписал снимок Алексей («Дерьмо случается»).

В комментариях его поддержали коллеги — Томми Кэш (Томас Таммеметс), Коста Лакоста (Константин Бондаренко), Клава Кока (Клавдия Высокова) и младший брат Узенюка по имени Даниил.

— Ломай, ломай, мы ж богатые, еще купим! — напомнили рэперу старый мем из нулевых про традиционные фразы родителей по отношению к детям.

В комментариях Алексея поддержали коллеги. Фото: СОЦСЕТИ

Отношения с дорогой у Алексея складываются непросто. В России он хвастался многочисленными штрафами за нарушение ПДД, был лишен документов на год и семь месяцев за отказ от медосвидетельствования (признал, что был нетрезвым) и, как писали в прессе, пытался дать взятку инспектору ДПС в 700 тысяч рублей.