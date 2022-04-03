Дмитрий Песков: Видим безумство санкционных увлечений

Пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков сделал ряд важных заявлений. Фото: REUTERS

О ВСТРЕЧЕ ПУТИНА И ЗЕЛЕНСКОГО

Возможность личных переговоров лидеров России и Украины, которые однажды могли бы состояться, пресс-секретарь российского президента не стал отвергать.

- Путин никогда не отказывался от такой встречи. И такая встреча, да, она гипотетически возможна, - предположил Дмитрий Песков, - Но для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный, письменный документ. Вот тогда - тогда настанет черед такой встречи...

О РЕАКЦИИ НА САНКЦИИ

На фоне анализа антироссийских санкций от экспертов-экономистов и политологов, Дмитрий Песков употребил экспрессивную лексику по отношению к давлению на нас.

- Что произошло? Мы видим такое безумство санкционных увлечений — самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию, - подчеркнул пресс-секретарь президента, - И, помимо этого, как вы знаете, были арестованы наши валютные резервы, которые находились в других странах. Это ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты.

О ГАЗЕ ЗА РУБЛИ

Пояснил Дмитрий Сергеевич и то, почему был сделан шаг «мы вам газ — вы нам рубли».

- На фоне этого растущего недоверия к резервным валютам президентом была выдвинута следующая идея, - рассказал замглавы президентской администрации, - Идея о необходимости хеджирования рисков. Чтобы нас опять не пытались ограбить. И как раз внедрение вот такой оплаты в рублях, перехода на оплату по важнейшим товарным позициям. В данном случае речь идет о трубном газе.

О МЕХАНИЗМЕ ОПЛАТЫ

Куда и как будет поступать конечная оплата за голубое топливо? Ну, конечно, его продавцу, как разъяснил пресс-секретарь президента.

- Оплата - «Газпрому». Именно в рублях, путем уже приобретения за эти евро российских рублей, - сообщил Песков, - Поэтому, да, это пока прототип системы. Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров. И будет занимать все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях. Все будет быстро, четко, понятно. Но это нужно сделать. Это новые правила, им нужно следовать. Для европейских компаний, де-факто, ничего не изменится. Де-юре это будет уже другая система.

О КУКЛОВОДАХ ИЗ ЛОНДОНА

Хлесткую характеристику дал Дмитрий Песков одному из главных центров той антироссийской истерии, которая происходит в западном мире и которая началась не сегодня и даже не вчера.

- Ушла Чечня - появился Александр Литвиненко, - напомнил Песков, - Я очень хорошо помню: пресс-конференция с надрывом, вопросы журналистов, значит, отравили Литвиненко?! Но при чем здесь мы? В Лондоне собирается вся шваль, которая где-то наворовала деньги, и вот эта шваль собиралась там последние 20 лет. Наворовал деньги — в Лондон. Там почет и уважение, почетный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги. Ну вот такой оазис для преступников.