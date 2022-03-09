В освобожденных от националистов украинских городах снижают тарифы на коммуналку и помогут с посевной

В Мелитополе ситуация оказалась другой. По местному радио начали объяснять, какие льготы теперь положены местным жителям, и вообще как будет строиться жизнь в регионе после приходила новой власти. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ТАРИФЫ ВНИЗ, ДОЛГИ ПРОСТИТЬ

На освобождённой от националистов территории Украины потихоньку налаживается мирная жизнь. Начинают работать временные администрации.

Так, в Бердянске вооруженные силы заняли помещение теле-радиостанции. Её руководство отказывалось вести диалог с новой администрацией города и попросту гнало дезинформацию об оккупантах и сотнях трупов на улицах.

В Мелитополе ситуация оказалась другой. По местному радио начали объяснять, какие льготы теперь положены местным жителям, и вообще как будет строиться жизнь в регионе после приходила новой власти. Видео с траслирующимися роликами начали выкладывать сами мелитопольцы.

Так, в одном из сообщений говорится, что:

«На освобожденных территориях с 1 марта введены следующие меры поддержки населения:

- Списание всех долгов по кредитам и займам в банковских организациях.

- С целью ускорения социально-экономического развития региона принято решение о полном списании коммунальных долгов.

- Платежи за газ и отопление будут снижены до внутрироссийского уровня».

То есть, новая администрация городов полностью обнуляет долги города по кредитам перед местными банками и списывает всю задолженность по оплате ЖКХ. Кроме того, снижается и цена на газ до российского уровня.

Стоит отметить, что в последние годы на Украине именно цена на газ была самой неподъёмной из всей платежки ЖКХ. Для сравнения, например, в Херсонской области она достигала 15 гривен за кубометр (около 50 рублей), в то время, как в России самый дорогой тариф на газ для населения 6,80 рублей - это в Ленинградской области,

Другими словами, стоимость газа для украинцев будет снижена чуть ли не в 10 раз (еще раз напомним, что списываются все долги по ЖКХ и перед банками).

То же и с отоплением. Тарифы на него на Украине почти в 4 раза выше, чем в России - до 2 тысяч гривен за гигакалорию. Для сравнения, в Москве - тоже около 2 тысяч, но рублей. Курс - 3,52.

СКОРО ПОСЕВНАЯ

Кроме тарифов и списания долгов по кредитам, новые власти озаботились и сельским хозяйством. Оно и понятно - это рабочие места и хлеб (в прямом и переносном смысле) для жителей Украины. Еще одно сообщение по радио в Запорожской области:

«Уважаемые сельхозпроизводители Мелитопольщины! В ближайшие дни начинается посевная кампания и наша с Вами общая задача подготовиться к ней и провести ее как можно лучше.

- Аграрии освобожденных территорий получат помощь в проведении посевной кампании, а также доступ на российский рынок сбыта своей сельхозпродукции.

- Аграрии освобожденных территорий могут закупить посевной материал, ГСМ, удобрения и корма по более низким внутрироссийским ценам.

Понятно, что любому, кто сегодня пытается сотрудничать с российскими властями на Украине, приходится очень туго. Об этом не стесняясь говорит даже президент Зеленский («Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию, а некоторые другие работают…», - сказал он в последнем обращении), не говоря уже о националистам в ранге поменьше. Но на такой случай, новая администрация, которая установилась в Мелитополе готова помочь фермерам:

«Военно-гражданская администрация Запорожской области гарантирует безопасность ведения бизнеса. По фактам преступлений и при попытках отъёма имущества и урожая обращайтесь в УВД и Мелитопольский райсовет», - говорится в сообщении.

Более того, новые власти даже готовы помочь с закупкой всего необходимого для посевной:

«Военно-гражданской администрацией Запорожской области будет организовано сопровождение безопасного проезда на территорию Республики Крым предпринимателей и аграриев для закупки всех необходимых товаров. По вопросам взаимодействия обращайтесь в мелитопольский райсовет», - объясняют в уже третьем ролике на радио, которые выкладывают в сеть жители Мелитополя.

КРЕДИТЫ ПРИДЕТСЯ ВСЕ-ТАКИ ВЕРНУТЬ

Такие заявления новой администрации освобожденных городов - это ответственность России перед местными жителями, но никак не «декларация об оккупации», уверен политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов:

- Мы знаем, что Россия организует гуманитарные программы для граждан Украины, которые живут на освобожденных от националистов территориях. Понятно, что многие в этом регионе занимались сельским хозяйством, у многих были свои садики и огородики. Но такая помощь вовсе не означает, что Россия там собирается оставаться руками и ногами. Мы не вмешиваемся во внутренние дела другой страны. В то же время ответственность у нас тоже есть. Планы людей были нарушены. Поэтому мы должны понимать это и идти навстречу.

А что касается долгов по кредитам, то, по мнению политолога, подобный шаг военно-гражданской администрации, скорее всего не означает, что взятые в банках кредиты можно будет не отдавать, но просрочки и пени по ним будут списаны:

- Долги перед банками - это юридические отношения. Тут в любом случае действуют законы Украины. Понятно, что в любом юридическом документе есть пункты, которые касаются форс-мажора. И очевидно, авторы именно на них и намекают. Они обнулят просрочки и пени.

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