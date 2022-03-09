Американцы признались в своих биолабораториях на Украине, а украинцы все отрицают

Биологическая лаборатории на Украине есть. Их около 30 штук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФЕЙК: На Украине нет американских биолабораторий

Об этом заявило министерство иностранных дел Незалежной. Также по их словам, они не занимаются разработкой биологического оружия на территории страны. (Фото можно взять тут: https://t.me/warfakes/954)

НА САМОМ ДЕЛЕ: Биологическая лаборатории на Украине есть. Их около 30 штук. Это данные начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны Игоря Кириллова. И в этих лабораториях велись разработки под руководством США.

Более того, с началом спецоперации, Киев пытался в срочном порядке убрать все следы этих разработок. Как заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, «вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США».

Так в Харькове и Полтаве были уничтожены возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры. Во Львове утилизировали больше 320 емкостей. В них были обнаружены возбудители лептоспироза, туляремии, бруцеллеза.

Вообще история с биопрограммой США на Украине - тот самый случай, когда, как говорится, не договорились что врать. Потому что даже замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд (та самая, которая купалась в лучах славы на Майдане и раздавала печеньки тем, кто свергал режим) призналась, что исследования и разработка на самом деле велись.

- На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль, - заявила Нуланд на слушаниях в Сенате.

Этим вопросом весьма обеспокоился Китай. Теперь они требуют от США обнародовать данные о биолабораториях на Украине.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 9 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 марта 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Коц - из-под Киева: Местных жителей кошмарили вооруженные мародеры, а украинские войска сделали из каждого дома огневые точки

Спецкор kp.ru передает из села Бородянка (подробности)

Украина превратилась в полигон для биологических исследований США

Бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин прокомментировал для Радио "КП" находки Минобороны РФ (подробности)