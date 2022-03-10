Игорь Бутман готовится к свадьбе: невеста младше музыканта на 32 года

Игорь и Анна вместе более двух лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Невеста 60-летнего Игоря Бутмана уже заказала свадебное платье. Правая рука и любимая женщина народного артиста Анна Львова моложе его на 32 года, но отношением это не мешает. Львова работает с Бутманом – отвечает за пиар, помогает в организации фестивалей и других мероприятий. Скоро пара официально зарегистрирует отношения. Встречаются влюбленные больше двух лет.

Будущая жена народного артиста из Челябинска, в родном городе Анна работала журналисткой – делала интервью с известными музыкантами, артистами. Львова окончила факультет музыкального искусства Южно-Уральского государственного института им. Чайковского, играет на фортепиано, разбирается в классической музыке и джазе. В Челябинске она впервые познакомилась с Бутманом – написала репортаж для сайта управления культуры о выступлении его коллектива. Когда Анна переехала в Москву, то училась в Институте кино и телевидения «Останкино», устроилась работать в коллектив Игоря Бутмана. Через некоторое время рабочие отношения перешли в личные – Бутман был разведен.

Игорь свою Анну хвалит: мол она и красивая, и хорошая, и отлично готовит. Бутман так представляет избранницу: «Аня окончила консерваторию по классу вокала, любит музыку, журналисткой работала. Когда в Москву переехала, то стала трудиться в нашей организации. Начала замечательные музыкальные джаз и фанк программы создавать. Потом мы стали встречаться... Мы просто живем и наслаждаемся. Она моим пиаром, фестивалями, концертами занимается. Помогает во всем…» Худрук известного во всем мире джазового оркестра и главный популяризатор джаза кажется помолодел не только душой, но и внешне рядом с новой избранницей.

Анна Львова выбирает свадебное платье в салоне. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Общих детей у пары нет. У Бутмана трое сыновей от двух предыдущих браков. Для Анны это будет первый брак. Предложений Игорь сделал своей Анне минувшим летом на джазовом фестивале. А свадьба запланирована на это лето. Но приготовления к такому торжеству начинаются заранее. Невеста на днях заказала свадебное платье – в ателье российского модельера Татьяны Кочновой. Знаменитых друзей, а значит и гостей у пары много. Есть среди них пара с такой же существенной разницей в возрасте – это телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина.

Бутман всегда подчеркивал, что для него на первом месте – творчество. Поэтому больших богатств не нажил, но является человеком обеспеченным. У музыканта есть дом площадью 300 кв м на 15 сотках в Новой Москве – в Наро-Фоминском районе; а также есть еще один дом - пока не благоустроенная «коробка» в 600 кв м. В своей небольшой квартире в Америке Бутман никогда не жил, поэтому стал сдавать ее в аренду. Из трех сыновей музыканта несовершеннолетний один – 14-летний Марк, артист общается с ребенком и с бывшей женой.