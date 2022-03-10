Куда и зачем на самом деле уехали из России Пугачева, Собчак, Земфира и другие обласканные звезды

Ксения Собчак уехала из России. По ее словам, не навсегда. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Начало спецоперации на Украине удивительным образом совпало с отпусками селебрити: Дубай, Париж, Тель-Авив - пташки шоу-бизнеса разлетелись, кто куда. Остаться незамеченным это не могло. Один раз - случайность, два - совпадение, ну а три уже закономерность, - решили в соцсетях и поспешили записать звезд в невозвращенцы. Но так ли это на самом деле?

АЛЛА ПУГАЧЕВА

Что писали:

Отъезд Примадонны рассекретила журналистка Божена Рынска: мол, Пугачеву вместе с детьми видели в аэропорту Внуково-3, откуда она улетела в Израиль частным рейсом. Масла в огонь подлило отсутствие Алла Борисовны на традиционном "празднике желтых цветов", который певица отмечает ежегодно в первое воскресенье марта. Когда поклонники заявились к замку в деревне Грязь, чтобы Пугачева наконец "разрешила весну", их встретили запиской от кумира... Кроме того, протоиерей Андрей Ткачев, православный блогер и телеведущий, заявил, что Пугачева якобы "навсегда покинула" Россию: "Господи, как я этого ждал!",

Что говорит сама:

- Рано радуешься, Андрюша, - ответила в Инстаграме Алла Борисовна на выпад священнослужителя. - Каникулы, отдых и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь - разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник!

Алла Пугачева - протоиерею Андрею Ткачеву: "Вернусь - разберемся!".

КСЕНИЯ СОБЧАК И КОНСТАНТИН БОГОМОЛОВ

Что писали:

Собчак покинула Россию вместе с пятилетним сыном Платоном, объявив, что обещала ребенку каникулы в Турции. Однако, вместо этого ведущая прилетела в Тель-Авив - ее сфотографировали очевидцы в израильском аэропорту Бен-Гурион. Мужа "блондинки в шоколаде" Константина Богомолова также видели у выхода на рейс до Израиля, гражданство которого он якобы получил несколько лет назад.

Константин Богомолов и Ксения Собчак уехали из России. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Что говорят сами:

Сама Собчак уверяет, что вернется: "У меня нет никаких других гражданств, "тупичков" и яхт". Но тут же оговаривается, что не хочет сесть на 15 лет в тюрьму просто за то, что делает свою работу: именно столько составляет максимальное наказание за фейки о спецоперации на Украине.

А вот Богомолов, если и уезжал, то уже вернулся. В Международный женский день худрук Театра на Малой Бронной опубликовал видео из Дворца на Яузе. "На фоне участившихся слухов о чьей-то эмиграции ваш покорный слуга сегодня играет спектакль "Бесы", - опроверг режиссер свой переезд.

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ

Что писали:

Певец-патриот, который не раз выступал в поддержку российской армии, якобы подал документы на получение израильского гражданства. Кроме того, МВД начала проверку высказываний артиста об антипрививочниках, которых он предлагал "удалять из общества".

Что говорит сам:

Газманов развеял слухи, записав видеообращение поклонникам из своего загородного дома.

- Понятно, что я цель для атак медиатеррористов. Они направляют все свои силы, чтобы посеять недоверие ко мне, - заявил артист. - Говорят, мной заинтересовалось МВД. Но я здесь, меня никто не расспрашивает, не арестовывает. Развивается слух, что я имею гражданство Израиля и собираюсь туда переехать. Нет, друзья мои. Я в России, я сочиняю музыку, работаю дома. Более того, завтра у моей любимой жены день рождения - я хотел сделать ей подарок, свозить на Ямайку, родину регги - она об этом мечтала. Но в свете последних событий это выглядело бы двусмысленно. Поэтому я никуда не поеду.

Олег Газманов развеял слухи о получении гражданства Израиля. Фото: Борис КУДРЯВОВ

ЗЕМФИРА И РЕНАТА ЛИТВИНОВА

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В начале марта, отыграв два подряд концерта в Москве, закадычные подруги улетели в Париж. Говорили, что это билет в один конец: мол, у актрисы в столице Франции есть двухуровневая видовая квартира, купленная семь лет назад - чем не повод для ПМЖ? Тем более, дочь Литвиновой, 20-летняя Ульяна Добровская всю жизнь живет в Европе и сейчас учится на дизайнера в Королевской академии изящных искусств Антверпена - от Парижа это всего 300 километров.

Земфира и Рената Литвинова улетели в Париж. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так или иначе, 4 марта Ренату Литвинову видели на Неделе высокой моды в столице Франции: узнаваемую блондинку в черном французские репортеры засняли на показе ее друга-дизайнера Демны Гвасалии. Земфиры, впрочем, рядом не наблюдалось.

Что говорят сами:

Ни-че-го. Свой отъезд звезды не объясняют. Рената Литвинова опубликовала лишь одно фото из-за границы, подписав его лаконично: "Я с вами".

ВАЛЕРИЯ И ИОСИФ ПРИГОЖИН

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Едва пара поделилась в соцсетях фотографиями из Израиля с дня рождения тети, сплетники тут же окрестили их "беглецами". Тем более, что у продюсера там родня, у родни - недвижимость, а значит, "все схвачено". Эту версию поддержали даже коллеги. Так, актер Стас Садальский высмеял патриотизм Валерии и Пригожина и посочувствовал тем, у кого на Земле обетованной нет тети.

Что говорят сами:

Знаменитые супруги стали самыми быстрыми возвращенцами в шоу-бизнесе, прилетев в Москву через два дня.

- У меня мама в Израиле уже больше 30 лет живет. Я ее в пандемию не видел, почти три года. Как появилась возможность повидаться, решили съездить, тем более, у любимой тети Гали юбилей - 85 лет. А Садальский и все остальные... Их пора наказывать, хайпожоров. Мы летим на нашу любимую родину! - объяснил продюсер в видеообращении из самолета по пути домой.

Иосиф Пригожин навестил родственников в Израиле и уже вернулся с супругой в Россию. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ

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Главный Казанова эстрады экстренно улетел в США. В Майами у него недвижимость стоимостью более 3 млн долларов, где давно обосновалась жена певца Людмила Исакович.

Певец Валерий Леонтьев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Что говорит сам:

От имени Леонтьева выступил его директор Борис Чигирев.

- Что удивительного в поездке Валерия Яковлевича в Америку? В связи с пандемией он чаще живет в Майами, поскольку гастролей и работы практически нет, - заявил помощник. - Когда появлялись какие-то съемки или концерты, Леонтьев приезжал в Россию. Но он не сидит постоянно в Москве.

ДЖИГАН И ОКСАНА САМОЙЛОВА

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"Самая уставшая семья России", которая в отпусках проводит круглый год, спешно собрала вещи и улетела в неизвестном направлении. Как всегда, в полном составе с четырьмя детьми.

Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Евгения ГУСЕВА

Что говорят сами:

- Мы уехали из Москвы, но не навсегда. Это просто отпуск, у детей каникулы. А у меня тут много рабочих дел, - оправдалась жена Джигана на фоне пляжа, так и не раскрыв, где они "чилят" на этот раз.

ЧУЛПАН ХАМАТОВА

Что писали:

Актриса, выступавшая против спецоперации, якобы перебралась на постоянное место жительство в Латвию. Несколько лет назад Хаматова купила недвижимость в 100 километрах от Риги и, согласно местным законам, получила вид на жительство.

Что говорит сама:

Телефон Чулпан Хаматовой недоступен. Но представитель театра "Современник" Елена Волкова категорично опровергла слухи об эмиграции артистки.

- То Ахеджакова уехала, то теперь Хаматова… Я такой информацией не располагаю. В спектаклях с Хаматовой никаких замен нет, - заявила Волкова.

Однако, как выяснилось, с марта на роль Чулпан в спектакле "Враги. История любви" вводится другая актриса – Светлана Иванова...

Чулпан Хаматова не подтверждает эмиграцию в Латвию, тем временем в России её роль в спектакле уже досталась другой актрисе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ

Что писали:

Ведущий "Модного приговора", новые выпуски которого пока поставлены на паузу, экстренно уехал в Париж, где собирается переждать тяжелые времена.

Непростые времена Александр Васильев собирается переждать в Париже. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Что говорит сам:

Это оказалось правдой, но с одной поправкой: во Францию историк моды переехал еще 40 лет назад.

- Я уехал в 1982 году, в эпоху Брежнева. Я свободно говорю по-французски, у меня двойное гражданство, - объяснил телеведущий kp.ru. - Сейчас все мои российские кредитные карточки за границей аннулированы. Большинство доходов я получаю от Первого канала, естественно, перевод идет на карту русского банка. И теперь снимать деньги в банкомате во Франции уже невозможно. К счастью, у меня есть вложения во французских банках.

Кроме того, на днях Васильев вернулся в Москву, чтобы прочитать лекцию, билеты на которую стоили от 5000 рублей.

ЭММАНУИЛ ВИТОРГАН

Что писали:

Эммануил Виторган с женой и дочками еще 24 февраля покинул Россию. Звездное семейство отбыло в Юрмалу, где у 82-летнего Эммануила Гедеоновича есть недвижимость, и не планирует возвращаться.

Эммануил Виторган с женой и дочками еще 24 февраля покинул Россию. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Что говорит сам:

По словам артиста, в Россию он должен был прилететь 7 марта, но рейс по понятным причинам отменили. И все-таки возвращение в Москву скоро состоится.

- 18 марта мы с супругой проведем юбилейный вечер актера Аристарха Ливанова, - уверяет Эммануил Виторган.