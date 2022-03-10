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Звезды10 марта 2022 12:14

Куда и зачем на самом деле уехали из России Пугачева, Собчак, Земфира и другие обласканные звезды

Олег Газманов, Валерия и другие знаменитости опровергли эмиграцию из России
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Ксения Собчак уехала из России. По ее словам, не навсегда.

Ксения Собчак уехала из России. По ее словам, не навсегда.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Начало спецоперации на Украине удивительным образом совпало с отпусками селебрити: Дубай, Париж, Тель-Авив - пташки шоу-бизнеса разлетелись, кто куда. Остаться незамеченным это не могло. Один раз - случайность, два - совпадение, ну а три уже закономерность, - решили в соцсетях и поспешили записать звезд в невозвращенцы. Но так ли это на самом деле?

АЛЛА ПУГАЧЕВА

Что писали:

Отъезд Примадонны рассекретила журналистка Божена Рынска: мол, Пугачеву вместе с детьми видели в аэропорту Внуково-3, откуда она улетела в Израиль частным рейсом. Масла в огонь подлило отсутствие Алла Борисовны на традиционном "празднике желтых цветов", который певица отмечает ежегодно в первое воскресенье марта. Когда поклонники заявились к замку в деревне Грязь, чтобы Пугачева наконец "разрешила весну", их встретили запиской от кумира... Кроме того, протоиерей Андрей Ткачев, православный блогер и телеведущий, заявил, что Пугачева якобы "навсегда покинула" Россию: "Господи, как я этого ждал!",

Что говорит сама:

- Рано радуешься, Андрюша, - ответила в Инстаграме Алла Борисовна на выпад священнослужителя. - Каникулы, отдых и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь - разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник!

Алла Пугачева - протоиерею Андрею Ткачеву: "Вернусь - разберемся!".

Алла Пугачева - протоиерею Андрею Ткачеву: "Вернусь - разберемся!".

КСЕНИЯ СОБЧАК И КОНСТАНТИН БОГОМОЛОВ

Что писали:

Собчак покинула Россию вместе с пятилетним сыном Платоном, объявив, что обещала ребенку каникулы в Турции. Однако, вместо этого ведущая прилетела в Тель-Авив - ее сфотографировали очевидцы в израильском аэропорту Бен-Гурион. Мужа "блондинки в шоколаде" Константина Богомолова также видели у выхода на рейс до Израиля, гражданство которого он якобы получил несколько лет назад.

Константин Богомолов и Ксения Собчак уехали из России.

Константин Богомолов и Ксения Собчак уехали из России.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Что говорят сами:

Сама Собчак уверяет, что вернется: "У меня нет никаких других гражданств, "тупичков" и яхт". Но тут же оговаривается, что не хочет сесть на 15 лет в тюрьму просто за то, что делает свою работу: именно столько составляет максимальное наказание за фейки о спецоперации на Украине.

А вот Богомолов, если и уезжал, то уже вернулся. В Международный женский день худрук Театра на Малой Бронной опубликовал видео из Дворца на Яузе. "На фоне участившихся слухов о чьей-то эмиграции ваш покорный слуга сегодня играет спектакль "Бесы", - опроверг режиссер свой переезд.

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ

Что писали:

Певец-патриот, который не раз выступал в поддержку российской армии, якобы подал документы на получение израильского гражданства. Кроме того, МВД начала проверку высказываний артиста об антипрививочниках, которых он предлагал "удалять из общества".

Что говорит сам:

Газманов развеял слухи, записав видеообращение поклонникам из своего загородного дома.

- Понятно, что я цель для атак медиатеррористов. Они направляют все свои силы, чтобы посеять недоверие ко мне, - заявил артист. - Говорят, мной заинтересовалось МВД. Но я здесь, меня никто не расспрашивает, не арестовывает. Развивается слух, что я имею гражданство Израиля и собираюсь туда переехать. Нет, друзья мои. Я в России, я сочиняю музыку, работаю дома. Более того, завтра у моей любимой жены день рождения - я хотел сделать ей подарок, свозить на Ямайку, родину регги - она об этом мечтала. Но в свете последних событий это выглядело бы двусмысленно. Поэтому я никуда не поеду.

Олег Газманов развеял слухи о получении гражданства Израиля.

Олег Газманов развеял слухи о получении гражданства Израиля.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

ЗЕМФИРА И РЕНАТА ЛИТВИНОВА

Что писали:

В начале марта, отыграв два подряд концерта в Москве, закадычные подруги улетели в Париж. Говорили, что это билет в один конец: мол, у актрисы в столице Франции есть двухуровневая видовая квартира, купленная семь лет назад - чем не повод для ПМЖ? Тем более, дочь Литвиновой, 20-летняя Ульяна Добровская всю жизнь живет в Европе и сейчас учится на дизайнера в Королевской академии изящных искусств Антверпена - от Парижа это всего 300 километров.

Земфира и Рената Литвинова улетели в Париж.

Земфира и Рената Литвинова улетели в Париж.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так или иначе, 4 марта Ренату Литвинову видели на Неделе высокой моды в столице Франции: узнаваемую блондинку в черном французские репортеры засняли на показе ее друга-дизайнера Демны Гвасалии. Земфиры, впрочем, рядом не наблюдалось.

Что говорят сами:

Ни-че-го. Свой отъезд звезды не объясняют. Рената Литвинова опубликовала лишь одно фото из-за границы, подписав его лаконично: "Я с вами".

ВАЛЕРИЯ И ИОСИФ ПРИГОЖИН

Что писали:

Едва пара поделилась в соцсетях фотографиями из Израиля с дня рождения тети, сплетники тут же окрестили их "беглецами". Тем более, что у продюсера там родня, у родни - недвижимость, а значит, "все схвачено". Эту версию поддержали даже коллеги. Так, актер Стас Садальский высмеял патриотизм Валерии и Пригожина и посочувствовал тем, у кого на Земле обетованной нет тети.

Что говорят сами:

Знаменитые супруги стали самыми быстрыми возвращенцами в шоу-бизнесе, прилетев в Москву через два дня.

- У меня мама в Израиле уже больше 30 лет живет. Я ее в пандемию не видел, почти три года. Как появилась возможность повидаться, решили съездить, тем более, у любимой тети Гали юбилей - 85 лет. А Садальский и все остальные... Их пора наказывать, хайпожоров. Мы летим на нашу любимую родину! - объяснил продюсер в видеообращении из самолета по пути домой.

Иосиф Пригожин навестил родственников в Израиле и уже вернулся с супругой в Россию.

Иосиф Пригожин навестил родственников в Израиле и уже вернулся с супругой в Россию.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ

Что писали:

Главный Казанова эстрады экстренно улетел в США. В Майами у него недвижимость стоимостью более 3 млн долларов, где давно обосновалась жена певца Людмила Исакович.

Певец Валерий Леонтьев.

Певец Валерий Леонтьев.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Что говорит сам:

От имени Леонтьева выступил его директор Борис Чигирев.

- Что удивительного в поездке Валерия Яковлевича в Америку? В связи с пандемией он чаще живет в Майами, поскольку гастролей и работы практически нет, - заявил помощник. - Когда появлялись какие-то съемки или концерты, Леонтьев приезжал в Россию. Но он не сидит постоянно в Москве.

ДЖИГАН И ОКСАНА САМОЙЛОВА

Что писали:

"Самая уставшая семья России", которая в отпусках проводит круглый год, спешно собрала вещи и улетела в неизвестном направлении. Как всегда, в полном составе с четырьмя детьми.

Джиган и Оксана Самойлова.

Джиган и Оксана Самойлова.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Что говорят сами:

- Мы уехали из Москвы, но не навсегда. Это просто отпуск, у детей каникулы. А у меня тут много рабочих дел, - оправдалась жена Джигана на фоне пляжа, так и не раскрыв, где они "чилят" на этот раз.

ЧУЛПАН ХАМАТОВА

Что писали:

Актриса, выступавшая против спецоперации, якобы перебралась на постоянное место жительство в Латвию. Несколько лет назад Хаматова купила недвижимость в 100 километрах от Риги и, согласно местным законам, получила вид на жительство.

Что говорит сама:

Телефон Чулпан Хаматовой недоступен. Но представитель театра "Современник" Елена Волкова категорично опровергла слухи об эмиграции артистки.

- То Ахеджакова уехала, то теперь Хаматова… Я такой информацией не располагаю. В спектаклях с Хаматовой никаких замен нет, - заявила Волкова.

Однако, как выяснилось, с марта на роль Чулпан в спектакле "Враги. История любви" вводится другая актриса – Светлана Иванова...

Чулпан Хаматова не подтверждает эмиграцию в Латвию, тем временем в России её роль в спектакле уже досталась другой актрисе.

Чулпан Хаматова не подтверждает эмиграцию в Латвию, тем временем в России её роль в спектакле уже досталась другой актрисе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ

Что писали:

Ведущий "Модного приговора", новые выпуски которого пока поставлены на паузу, экстренно уехал в Париж, где собирается переждать тяжелые времена.

Непростые времена Александр Васильев собирается переждать в Париже.

Непростые времена Александр Васильев собирается переждать в Париже.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Что говорит сам:

Это оказалось правдой, но с одной поправкой: во Францию историк моды переехал еще 40 лет назад.

- Я уехал в 1982 году, в эпоху Брежнева. Я свободно говорю по-французски, у меня двойное гражданство, - объяснил телеведущий kp.ru. - Сейчас все мои российские кредитные карточки за границей аннулированы. Большинство доходов я получаю от Первого канала, естественно, перевод идет на карту русского банка. И теперь снимать деньги в банкомате во Франции уже невозможно. К счастью, у меня есть вложения во французских банках.

Кроме того, на днях Васильев вернулся в Москву, чтобы прочитать лекцию, билеты на которую стоили от 5000 рублей.

ЭММАНУИЛ ВИТОРГАН

Что писали:

Эммануил Виторган с женой и дочками еще 24 февраля покинул Россию. Звездное семейство отбыло в Юрмалу, где у 82-летнего Эммануила Гедеоновича есть недвижимость, и не планирует возвращаться.

Эммануил Виторган с женой и дочками еще 24 февраля покинул Россию.

Эммануил Виторган с женой и дочками еще 24 февраля покинул Россию.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Что говорит сам:

По словам артиста, в Россию он должен был прилететь 7 марта, но рейс по понятным причинам отменили. И все-таки возвращение в Москву скоро состоится.

- 18 марта мы с супругой проведем юбилейный вечер актера Аристарха Ливанова, - уверяет Эммануил Виторган.

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