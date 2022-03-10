Последние слова Тома Хаоса: о чем рассказал солист "Отпетых мошенников" за несколько часов до смерти

Не исключено, что музыкант свел счеты с жизнью Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Внезапный уход солиста "Отпетых мошенников" стал шоком для друзей и близких. Вячеслав Зинуров, известный публике под псевдонимом Том Хаос, скончался в своем доме в Подмосковье в возрасте 50 лет. Не исключено, что музыкант свел счеты с жизнью: именно об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

Известно, что Хаос-Зинуров жил один: ни жены, ни детей у него не было. Из близких родственников - разве что сестра да племянница, которые сейчас общаются со следователями и занимаются всеми траурными вопросами. По словам близких, ничего не предвещало беды, тем более, что на сегодня у солиста "Отпетых мошенников" были назначены два интервью.

- Утром мы списались в общем чате: и Слава, и Гарик Богомазов (второй солист группы. - Ред.) подтвердили, что все в силе, - рассказала kp.ru PR-директор Зинурова Майя Троян. - Первое интервью было назначено на три часа дня, но Слава на нем так и не появился. Стали звонить - тишина. А ближе к вечеру стало понятно: что-то случилось.

По просьбе близких в дом Зинурова заглянули соседи. Они-то и обнаружили музыканта мертвым.

- Алкоголем Слава не злоупотреблял - он был тонкой натурой, жил музыкой, - продолжает Майя Троян. - Конечно, в последнее время все было совсем не так, как раньше, когда "Отпетые мошенники" были суперпопулярны. Но Том все равно гастролировал вместе с Гариком: выступления были их единственным заработком. Гонорары скромные: 40-50 тысяч рублей, примерно такой порядок сумм. Но даже эти деньги им мешал зарабатывать бывший друг и коллега Сергей Аморалов, считавшийся главным солистом "мошенников".

По словам PR-директора, в прошлом году Том Хаос ушел из группы после долгих лет убыточного сотрудничества с Амораловым. Якобы лидер "Отпетых мошенников" забирал себе львиную долю гонораров, пока товарищ получал копейки. В итоге Том Хаос объединился с другим экс-солистом Гариком Богомазовым: так на сцене появились сразу две группы с одним названием.

- Ребята на своих афишах писали "Экс-солисты "Отпетых мошенников", но Аморалов потребовал убрать даже такую формулировку, предъявив свои права на бренд, и пригрозил судом. На самом деле, мы должны были судиться в ближайшее время: адвокат уже изучил все документы и пришел к выводу, что авторские права нарушил сам Сергей Аморалов. У нас были перспективы выиграть это дело, - уверена Майя Троян. - Но видимо, Славе все эти разбирательства давались очень непросто. Вчера у нас было интервью для музыкального канала. И все заметили, что Слава очень подавлен. Он не понимал, почему ему приходится бороться за право называться бывшим солистом группы после стольких лет выступлений...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

"ВСЕ БУДУТ ЗНАТЬ ПРАВДУ"

На днях в эфире программы "Звезды сошлись", где экс-солисты объявили, что подают в суд на Сергея Аморалова, Том Хаос туманно высказался в адрес бывшего друга, заинтриговав зрителей:

- Я знаю Сережу очень хорошо, он всегда считал себя главным в группе, не считаясь с нами. Конечно, он будет только лить грязь в мой адрес, используя сфабрикованное видео обо мне. Но я знаю правду! И правду будут знать все.

О каком видео говорил "отпетый мошенник", до конца не ясно. По одной из версий, якобы Тому Хаосу угрожали кадрами, на которых он пренебрежительно общается с детьми на благотворительном концерте.