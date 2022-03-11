Известный американский тележурналист Карлсон возмутился "враньем США"

Американский журналист Такер Карлсон. Фото: Zuma/TASS

Тележурналист Такер Карлсон в эфире Fox News обвинил власти США в неприкрытой лжи относительно наличия курируемых биологических лабораторий на территории Украины.

Ведущий был настолько возмущен, что пообещал постараться не использовать в эфире ругательства.

– Попробую не использовать в эфире ненормативную лексику, чтобы описать нашу реакцию: челюсти попадали, скажем так. Под присягой на открытых слушаниях комитета [зам. госсекретаря США] Виктория Нуланд подтвердила, что российская дезинформация, которую они днями называли ложью, теорией заговора, сумасшествием, в которое аморально верить, на самом деле целиком и полностью правда, – заявил журналист.

По его мнению, верх наглости – врать о биолабораториях на Украине и при этом пытаться обвинить во лжи Россию.

7 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге заявил, что на территории Украины расположено более 30 биолабораторий, работающих под эгидой Пентагона.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об обнаружении деятельности Киева по сокрытию следов работы секретных биолабораторий, а глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания в Незалежной биологического оружия.

На следующий день после сообщения Кириллова, выступая на слушаниях в Сенате Виктория Нуланд заявила, что американские власти озабочены тем, чтобы результаты исследований биолабораторий, находившихся под управлением США, не попали к российским военным.

– На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся, – сказала Нуланд.

Вскоре поле этого с опровержением информации об украинских секретных биолабораториях под американским управлением выступил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, а Зеленский в свою очередь признал, что лаборатории на Украине есть, но занимаются они исключительно мирными разработками.

В свою очередь Всемирная Организация Здравоохранения, не вдаваясь в подробности – чьи же это все-таки лаборатории и что именно в них создавалось, порекомендовала Украине уничтожить опасные патогены, чтобы не допустить их утечки.

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