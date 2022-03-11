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В мире11 марта 2022 9:11

НЛО, упавший в центре Загреба, оказался советским беспилотником «Стриж»

По всей видимости, вышел из строя аппарат, состоявший на вооружении украинской армии
Антон ФОКИН
По всей видимости, вышел из строя аппарат, состоявший на вооружении украинской армии

По всей видимости, вышел из строя аппарат, состоявший на вооружении украинской армии

Фото: wikimedia.org

На одну из улицу столицы Хорватии Загреба вечером 10 марта упал неопознанный летающий объект.

Как передает сайт Dvernik.hr, в районе 23:00 по местному времени неизвестный предмет упал на землю возле студенческого общежития имени Степана Радича, вызвав мощный взрыв, в результате которого образовалась большая воронка. Около часа ночи на место прибыла военная полиция и оцепила прилежащую территорию.

По информации портала, на месте крушения были обнаружены части самолета с красной звездой и буквами кириллицы. Неподалеку были обнаружены два парашюта. Один застрял на дереве, как сообщается, «в нем лежит неизвестный предмет», который начали обследовать спасатели.

Другой парашют был найден возле озера Ярун в южном пригороде Загреба. Район вдоль озера обыскивают правоохранители, полиция также обыскивает русло реки Савы, недалеко от Адриатического моста.

«Когда мы приблизились к парашюту, за нами приехала полицейская машина, - рассказал один свидетель, оказавшийся в это время на озере. - Вскоре подъехали еще полицейские машины с мощными прожекторами. Они очень медленно кружили вокруг озера и, по-видимому, обыскивали местность».

В хорватских соцсетях уже появилась самая разная информация. Кто-то писал о падении метеорита, кто-то – о космическом корабле или спутнике. При этом очевидцы утверждают, что рядом с местом падения чувствуется довольно неприятный запах.

По мнению американского военного эксперта Тайлера Роговея, упавший объект, на самом деле, является разведывательным БПЛА Ту-141 «Стриж», разработанном еще в советское время. Такие аппараты стоят на вооружении 321-й отдельной эскадрильи беспилотных самолетов-разведчиков, базирующейся в Одесской области. Как считает эксперт, БПЛА, «должно быть, серьезно вышел из строя и пересек всю территорию Венгрии или части соседних стран и в Хорватию из Украины, хотя от границы до Загреба 560 километров».

Максимальная дальность полета Ту-141 составляет 1000 километров. Роговей считает, что «беспилотник также мог действовать как приманка во время боя, хотя этот конкретный образец двигался в совершенно неправильном направлении для такой задачи».

Он также добавил, что «возникают серьезные вопросы о готовности ПВО стран НАТО, если беспилотник действительно пролетел так далеко».

Мэр Загреба Томислав Томашевич выступил на пресс-конференции, на которой заявил, что в городе разбился «относительно большой самолет», но отказался называть его тип, т.к. эту информацию должна будет обнародовать прокуратура. «Пока, по имеющейся у меня информации, опасности взрыва нет», отметил градоначальник.

Впрочем, в соцсетях уже стали появляться предложения отправить министра обороны Хорватии в отставку за то, что он допустил беспрепятственный пролет неизвестного объекта в «сердце столицы».

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