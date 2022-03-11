НЛО, упавший в центре Загреба, оказался советским беспилотником «Стриж»

По всей видимости, вышел из строя аппарат, состоявший на вооружении украинской армии Фото: wikimedia.org

На одну из улицу столицы Хорватии Загреба вечером 10 марта упал неопознанный летающий объект.

Как передает сайт Dvernik.hr, в районе 23:00 по местному времени неизвестный предмет упал на землю возле студенческого общежития имени Степана Радича, вызвав мощный взрыв, в результате которого образовалась большая воронка. Около часа ночи на место прибыла военная полиция и оцепила прилежащую территорию.

По информации портала, на месте крушения были обнаружены части самолета с красной звездой и буквами кириллицы. Неподалеку были обнаружены два парашюта. Один застрял на дереве, как сообщается, «в нем лежит неизвестный предмет», который начали обследовать спасатели.

Другой парашют был найден возле озера Ярун в южном пригороде Загреба. Район вдоль озера обыскивают правоохранители, полиция также обыскивает русло реки Савы, недалеко от Адриатического моста.

«Когда мы приблизились к парашюту, за нами приехала полицейская машина, - рассказал один свидетель, оказавшийся в это время на озере. - Вскоре подъехали еще полицейские машины с мощными прожекторами. Они очень медленно кружили вокруг озера и, по-видимому, обыскивали местность».

В хорватских соцсетях уже появилась самая разная информация. Кто-то писал о падении метеорита, кто-то – о космическом корабле или спутнике. При этом очевидцы утверждают, что рядом с местом падения чувствуется довольно неприятный запах.

По мнению американского военного эксперта Тайлера Роговея, упавший объект, на самом деле, является разведывательным БПЛА Ту-141 «Стриж», разработанном еще в советское время. Такие аппараты стоят на вооружении 321-й отдельной эскадрильи беспилотных самолетов-разведчиков, базирующейся в Одесской области. Как считает эксперт, БПЛА, «должно быть, серьезно вышел из строя и пересек всю территорию Венгрии или части соседних стран и в Хорватию из Украины, хотя от границы до Загреба 560 километров».

Максимальная дальность полета Ту-141 составляет 1000 километров. Роговей считает, что «беспилотник также мог действовать как приманка во время боя, хотя этот конкретный образец двигался в совершенно неправильном направлении для такой задачи».

Он также добавил, что «возникают серьезные вопросы о готовности ПВО стран НАТО, если беспилотник действительно пролетел так далеко».

Мэр Загреба Томислав Томашевич выступил на пресс-конференции, на которой заявил, что в городе разбился «относительно большой самолет», но отказался называть его тип, т.к. эту информацию должна будет обнародовать прокуратура. «Пока, по имеющейся у меня информации, опасности взрыва нет», отметил градоначальник.

Впрочем, в соцсетях уже стали появляться предложения отправить министра обороны Хорватии в отставку за то, что он допустил беспрепятственный пролет неизвестного объекта в «сердце столицы».