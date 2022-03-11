Жириновский проснулся и узнал о спецоперации на Украине

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на трибуне Госдумы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Жириновский, чье отсутствие в последние недели на политической арене странно и даже возмутительно (ну, кто кроме него крикнет «Мерзавцы и негодяи!» по накопившимся темам), наконец-то пошел на поправку.

По данным источников, 75-летний лидер ЛДПР пришел в сознание после медикаментозной комы. Жириновского отключили от ИВЛ, теперь он дышит сам. Проснувшись, Владимир Вольфович тут же узнал о спецоперации России на Украине. И можно себе представить, степень его изумления. Одно дело - годами призывать к войне (а именно Жириновский еще в декабре 2021-го сделал прогноз: все начнется в 4 утра 22 февраля, ошибся на пару суток), другое - обнаружить вдруг наяву реальную спецоперацию.

Как утверждают в окружении Жириновского, Владимир Вольфович сразу начал читать последние новости, и весьма доволен происходящим на Украине. Он тут же потребовал документы, и даже пытается давать партийные распоряжения.

А это значит, списывать с политических счетов лидера ЛДПР уже никак нельзя. Жириновский, дай Бог ему здоровья, снова окажется в строю и вернется в Госдуму, которая, честно сказать, без своего патриарха сильно поскучнела.

Редакция «КП» желает лидеру ЛДПР скорейшего выздоровления.

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