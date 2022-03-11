«Марина ни разу не приехала в больницу к мужу. Последние семь лет они жили отдельно»: Сестра Александра Градского разоблачила вдову музыканта

После смерти Александра Градского его родные стали негативно высказываться о Марине Коташенко, с которой мэтр прожил 17 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сестра народного артиста Александра Градского после его смерти стала нарасхват в ток-шоу. Наталья Градская и слова хорошего о вдове брата не сказала. Впервые она объяснила эту позицию. Наталья много лет живет во Франции, так как в молодости вышла замуж за сына мэра Лиона. Сейчас у женщины двое взрослых сыновей, а также она общается с экс-женой и старшими детьми брата

Отец Натальи Градской и мать Александра Градского были родными братом и сестрой. Когда Александру Градскому исполнилось 14 лет, то умерла его мама. Тамаре Градской было всего 34 года, и она души не чаяла в сыне. И Саша ее обожал, вот и поменял фамилию отца Фрадкин на мамину девичью Градская. Отец музыканта женился второй раз, поэтому Саша жил у бабушек, уже с 15 лет выступал с музыкальной группой – зарабатывал на жизнь. Его бабушка Роза Ильинична Фрадкина дожила до 100 лет, и даже успела научить готовить жену Градского Ольгу.

В браке с третьей женой Ольгой у Александра Градского родилось двое детей. Дочь 35-летняя Мария Градская и сын 40-летний Даниил дружат между собой, прекрасно общались и с отцом. А вот с четвертой женой отца 37-летней Мариной Коташенко не наладили отношения. Сестра Градского вдову брата тоже не жаловала, после развода Александра с третьей женой Ольгой заняла ее сторону. Хотя Наталья Градская о причинах развода брата и Ольги ничего не знает.

Сестра Градского рассказала в интервью журналу «Коллекция караван историй» о том, как жил ее брат последнее время: «Как-то в начале октября Даня приехал к папе. Увидел в каком тот находится состоянии, и силой повез в больницу. Уговорить Сашу было нереально сложно. У него уже было 60% поражения легких. Врач сказал Градскому: «Скажите спасибо вашему сыну»… Саша, придя в себя, из больницы звонил Оле, его навещал Даня. Но туда ни разу не приехала Марина. Я хочу назвать близких, которые были с ним в конце жизни. Это Маша, Даня и Оля. Дети работали с отцом в его театре, помогали на «Голосе». Они всегда были рядом. А вот Марины рядом не было…» Сестра Градского подчеркнула, что последнее время Александр часто звонил бывшей жене Ольге, а вот с Мариной жил гостевым браком.

По этому интервью чувствуется, что сестра недолюбливала молодую жену брата: «Тем не менее они прожили 17 лет. Правда последние 7 лет раздельно. Саша в московской квартире, Марина с детьми за городом. Она привозила детей к нему, сама приезжала на выходные. Иногда он наведывался на дачу».

Александр Градский обеспечил жильем всех своих детей – и старших от третьего брака, и младших – от последнего. Сам народный артист жил в квартире в центре Москвы, имел шикарный загородный дом в Новоглаголево. Также строил особнячок в элитном поселке для молодой жены. И перед самой смертью руководил еще одной стройкой. Наталья Градская сообщила, что ее брат в конце жизни сломал лодыжку, потом шейку бедра, но при этом успевал руководить бригадами строителей – был ежедневно на связи с прорабами.

Марина Коташенко родила Градскому двух сыновей: сейчас Саше 7 лет, Ване 3 года. Сестра Градского высказалась в интервью глянцу и о женитьбе брата незадолго до смерти на Коташенко: «Думаю сделал этот ради двух младших детей. Конечно, волновался за них, переживал, как они будут жить без него. Своих маленьких детей он любил уже как внуков». Естественно, что сам Градский не рассказывал сестре о своей женитьбе, даже о рождении сыновей своевременно не сообщал. Александр Борисович души не чаял в младших детей – это знали все.

В рассказе сестры Александра Борисовича звучат упреки в адрес вдовы: ни разу не пригласила в гости и не собрала за одним столом старших детей мэтра. Но по слухам они сами не жаловали Марину, так что вряд ли бы стали с ней дружить. Вспомнила сестра народного артиста, как в 2018-м году была в гостях у брата, а тот хвастался: вчера заходил старший сын с девушкой, привезли ему борщ и хумус. Но такой образ жизни («гостевой брак») выбрал в последнее время сам Градский. Ему было удобно: работа в Москве, а отдых – за городом.

Оказывается, что рядом с Александром Градским перед смертью была «не подруга», а сиделка, рекомендованная экс-женой Ольгой – эта женщина ухаживала за ее отцом, которого не стало в сентябре прошлого года. Александр Градский умер 28 ноября 2021 года. В конце мая наследники (вдова и четверо детей) будут вступать в наследство – а оно огромное: недвижимость, сбережения. Поэтому неслучайно, что после смерти народного артиста его родные стали высказываться о его вдове. Александр Борисович никогда не дал бы в обиду любимую женщину.