В Риме планируют ограничить работу метрополитена

У мэрии Рима в скором времени может просто не остаться иного выбора, кроме как испортить нормальную жизнь в городе. Фото: EAST NEWS

Представьте себе картину, когда метро закрывается в 8 вечера, автобусы ходят только по ключевым маршрутам, уличные фонари и иллюминация зданий отключены, а на тротуарах скопились горы мусора, которые попросту не на чем вывозить. Именно так, возможно, будет выглядеть столица Италии в случае, если местные власти утвердят план экономии топлива и электроэнергии, - пишет La Repubblica.

- Как же так получается, что в условиях экономики в потемках жить придется не в Киеве, до которого 2400 километров, а в Риме? - задаются вопросом журналисты. И тут же приводят слова главы региона Лацио Николы Дзингаретти, призвавшего сограждан, желающих «помочь украинскому народу, снизить потребление энергии». Каким образом такого рода экономия поможет украинцам – неясно. Никто из власть придержащих просто не хочет говорить, что виной всему – европейская «солидарность» в аспекте введения все новых и новых антироссийских санкций, закрывающих Италии возможности пользоваться российским газовым и нефтяным экспортом.

Призывы призывами, а у мэрии Рима в скором времени может просто не остаться иного выбора, кроме как испортить нормальную жизнь в городе.

Так, основной оператор общественного транспорта столицы (ATAC) в прошлом «благополучном» году при бюджете в 75,5 млн. евро потратил все 90, а в нынешнем траты только предварительно оцениваются в 100 с лишним миллионов. Не лучшим образом обстоят дела и у муниципального агентства окружающей среды (AMA), ведающего вывозом мусора. В нынешних условиях быстро будут исчерпаны и средства, выделенные на подсветку памятников и монументов. Цены на газ и бензин в Италии из-за блокады поставок энергоресурсов из России растут бешеными темпами, и столичный бюджет не потянет таких расходов.

В итоге, столкнувшиеся лицом к лицу с резким удорожанием энергоносителей городские власти намерены в ближайшие дни направить на рассмотрение правительства экстренный план экономии. Среди рассматриваемых мер – закрытие станций метрополитена в 20-00, резкое сокращение числа автобусных маршрутов, ограничение количества рейсов мусоросборочных машин и отключение значительной части городской иллюминации.