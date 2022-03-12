Звезды оплакивают Инстаграм: Собчак, Бузова и другие знаменитости теряют десятки миллионов

После новостей о блокировке Инсты Ольга Бузова переметнулась в Телеграм. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Инстаграм дышит на ладан: всего через несколько часов, в 00:00 14 марта Роскомнадзор заблокирует социальную сеть. У инстаблогеров паника: они лишатся не только аудитории, но и львиной доли заработков: даже если установить пресловутый VPN и по-прежнему пользоваться соцсетью, крупные рекламодатели на запрещенную площадку уже не пойдут.

Между тем, даже звездам шоу-бизнеса, чьи гонорары за корпоративы исчисляются в миллионах, непыльные доходы за рекламу от соцсетей приносили треть, а то и половину прибыли. Сайт kp.ru узнал, сколько потеряли наши знаменитости, и как теперь они будут выкручиваться (спойлер: на завод никто не пойдет).

Заработки звезд до копейки знает лишь их банковский счет, а у разных экспертов суммы при подсчете разнятся. Тем не менее, порядок понятен. Мы взяли за основу исследование сервиса ADinBlog, который, в отличие от многих других, считает гонорары только в Инстаграме, а не всех соцсетях. Если эти цифры покажутся вам слишком скромными, вспомните, что зачастую блогеры отдыхают, одеваются и балуют себя дорогими подарками по бартеру, а не за живые деньги.

Ольга Бузова: 55,3 млн рублей за 2021 год

Поющая ведущая впереди России всей: у нее больше всего подписчиков - 23,2 миллиона и рекламных интеграций, поэтому эксперты присудили ей почетное первое место по монетизации. Один пост у Бузовой стоил 350 - 800 тысяч рублей, сторис - 250 тысяч.

После новостей о блокировке Инсты Оля переметнулась в Телеграм, но до былых высот ей пока далеко: в ее канале всего 506 тысяч подписчиков, которых Бузова балует кадрами без фильтров. Зато с тематикой блогерша уже определилась и очень этим гордится: ее канал - это календарь праздников. Ну а пока звезда "Дома-2" считает, что это ее личное ноу-хау, техники из Телеги срочно взялись за создание масок наподобие инстаграмных...

Анастасия Ивлеева: 35,3 млн рублей за 2021 год

За жизнью Анастасии Ивлеевой в Инстаграме следят 19 млн подписчиков. Один рекламный пост у "королевы Рунета" варьировался от 800 тысяч до 1,4 млн рублей, сторис - от 300 до 800 тысяч.

Новую жизнь Ивлеева начинает "ВКонтакте" всего с 700 подписчиков, как много лет назад, когда только-только переехала в Москву никому не известной безработной мечтательницей. Кроме того, еще год назад Настя заблаговременно завела Телеграм (подписчиков ровно как у Бузовой - 506 тысяч). Тогда опытные админы каналов хихикали над блогершей, заполнявшей Телегу бесконечными аудиосообщениями - до Ивлеевой так делать было не принято. Зато теперь, когда в мессенджере ее коллеги по шоу-бизнесу устраивают кто во что горазд, Настя на их фоне уже не выглядит белой вороной.

Полина Гагарина: 26,4 млн за 2021 год

У Гагариной в Инстаграме 8,6 млн подписчиков, рекламную интеграцию у певицы можно было купить за 1-1,2 млн рублей, публикацию в сторис - за 300 тысяч.

Теперь звезда прописалась "ВКонтакте", где у нее не самая большая аудитория: 139 тысяч подписчиков, хотя эту страницу Гагарина ведет с 2011 года. Привлекать народ Полина планирует новыми песнями: одна из них появится уже на днях.

Ксения Собчак: 17,2 млн за 2021 год

За годы в Инстаграме "блондинка в шоколаде", журналистка и экс-кандидат в президенты сколотила аудиторию в 9,3 млн человек - это больше, чем население ее родного Санкт-Петербурга. Цена рекламного поста у Собчак колебалась от 500 тысяч до 2 млн рублей.

Впрочем, не Инстой единой была сильна Ксюша в последние годы: у нее мощный канал на YouTube c многочисленными рекламными интеграциями и Телеграм-канал, который после событий на Украине вырос с 300 тысяч до 1,3 млн подписчиков. Это не личная страница, а полноценный новостной паблик, который ведет большая команда. И заработки здесь уже есть: Собчак размещает рекламу банков и крупных корпораций.

Даня Милохин: 11,7 млн за 2021 год

В Инстаграме у Дани Милохина 3,7 млн подписчиков. За одну рекламу мальчик из детдома получал от 500 тысяч до 1,5 млн рублей.

Теперь, когда Тик-Ток запретил россиянам публикацию новых роликов, а Инста без пяти минут мертва, блогер мигрировал в ВК. Здесь у него страница с такими же незамысловатыми видеороликами, которые смотрят 588 тысяч пользователей. Впрочем, Даня еще пару месяцев назад в одном из интервью расписал свое будущее. Оказалось, как в воду глядел.

- Если закроют ТикТок, пойду в Инстаграм. Если закроют Инстаграм, пойду работать в МакДональдс. Если закроют МакДональдс - в шиномонтажку. Я учился на автослесаря, думаю, все получится, - "накаркал" Милохин.

Моргенштерн: 10,8 млн за 2021 год

За Моргенштерном в Инстаграме следят 7,9 млн фолловеров. При этом одиозный рэпер, по его словам, на рекламе зарабатывал "мало". Цена одного поста у него стартовала от 800 тысяч и достигала 2 млн рублей.

В Телеграме Моргенштерн оказался за месяц до событий на Украине: сбежав из России в Дубай, музыкант заскучал и решил завести собственное СМИ с "самыми крутыми мемасами". Не знаем, как, но в этом рэпер преуспел: его аудитория в считанные дни выросла почти до 1,5 млн - по меркам Телеграма, это очень много.