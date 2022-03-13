Ксения Собчак из Израиля сделала заявление о своем гражданстве

Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак уже вторую неделю как не в России. Причина, как и у всех остальных уехавших звезд, банальна: отпуск. Мол, у пятилетнего сына Платона каникулы в школе (ребенок Собчак действительно посещает уроки еще до поступления в первый класс), и знаменитая мама обещала ему отдых в Турции. Впрочем, говорят, что на турецкий берег телеведущая так и не попала: ее видели в аэропорту Тель-Авива. А ведь четыре года назад журналистка признавалась: если в стране "закрутят гайки", она с мужней помощью переедет в Израиль. И хотя с тех пор супруг у ведущей сменился, Константину Богомолову тоже приписывают израильское гражданство - так почему бы Собчак не воплотить свой план в жизнь?

Однако, вопреки слухам об эмиграции, "блондинка в шоколаде" уверяет: уезжать из России, где у нее дом, семья и работа, она не собирается. Мол, сплетни - не более, чем происки недоброжелателей, которых у Ксении хватает. Вот и в новом выпуске YouTube-шоу "Осторожно: Собчак", которое журналистка записывала "на коленке" за границей, она снова высказалась на тему своего гражданства.

- Мир, который еще вчера был открытым и простым, сегодня стал опасным и непонятным. Особенно для нас: людей, у которых нет других паспортов, кроме российского. И нет других карточек, кроме карточек российских банков, которые на сегодняшний момент уже нигде не работают. Десятки тысяч людей, которые говорили "я политикой не интересуюсь", оказались в заложниках у этой политики, - заявила Собчак, представ перед камерой без привычной укладке и макияжа. - Лично я собираюсь вернуться в Россию в ближайшее время и продолжить делать то, что еще возможно делать.

Ксения Собчак появилась перед камерой без привычной прически и макияжа. Стоп-кадр "Осторожно: Собчак!"

А тем временем в России знаменитости публично осудили Собчак за ее "бегство". Так, заклятая подруга телеведущей Анастасия Волочкова вспомнила о недавнем ДТП в Сочи: "Меня не удивило ее бегство, потому что она не так давно сбежала с места смертельной аварии. Меня со стороны Ксении уже давно ничего не удивляет".

Наталья Штурм заявила, что Собчак не патриот: "Все тебе с рук сходило - ДТП с жертвами, показные желтушные провокации. Ты не любишь Родину, а любишь только себя и свои удобства". Певица Слава и вовсе накинулась на всех знаменитых отпускников: " Я честно не понимаю, как в такое время можно отдыхать? Кто потом будет смотреть ваши программы и слушать ваши песни?!".

А вот Иосиф Пригожин неожиданно заступился за ведущую, хотя не раз публично выяснял с ней отношения.

- Если Ксения захотела уехать, это ее право. Почему нужно называть это бегством? Если она улетела, чтобы пересидеть, в этом нет ничего страшного, - высказался продюсер, который и сам на днях несправедливо оказался в списке эмигрантов. Пригожин с Валерией улетели в Израиль всего на два дня, а людская молва во главе с эпатажным Стасом Садальским поспешила записать их в беглецы.

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