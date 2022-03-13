Минобороны России: уничтожены учебные центры Минобороны Украины под Львовом

Высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном Яворовском полигоне Фото: REUTERS

Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном Яворовском полигоне, что в 25 километрах от города Львова.

На полигоне в советские годы размещался учебный центр Львовского высшего военно-политического училища. После отделения Украины от России он стал центром переподготовки украинских военнослужащих, где их учили по программам Пентагона инструкторы НАТО.

В последнее время Яворовском полигоне были развернуты: пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники.

- В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения, - заявил официальный представитель Минобороны Украины Игорь Конашенков.

Генерал-майор подчеркнул, что уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено в ближайшее время.

БОЕВАЯ СВОДКА

Вооруженные Силы России в ходе наступательных действий прошли 9 километров и установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка. Группировка войск Луганской Народной Республики продолжила наступательные действия, освободила от националистов город Попасная.

За текущий день авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе: один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе населенного пункта Новый Быков, а также 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два "Байрактар ТБ-2".

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 объектов украинских вооруженных сил, в том числе: три пункта управления, один зенитный ракетный комплекс, два склада боеприпасов и 33 района скопления боевой техники.

Всего за время операции уничтожены:

3736 - объектов военной инфраструктуры Украины.

100 - самолетов.

139 - беспилотных летательных аппаратов.

1234 - танка и других боевых бронированных машин.

122 - реактивные системы залпового огня.

452 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1013 - единиц специальной военной автомобильной техники.

В ЭТО ВРЕМЯ

В Главном следственном управлении Следственного комитета России по факту гибели людей при обстреле украинскими военными больницы в Волновахе возбуждено уголовное дело по статье "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации".

Следствием установлено, что ночью 13 марта 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований, находясь вблизи центральной районной больницы города Волновахи Донецкой Народной Республики, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины, целенаправленно нанесли массированный артиллерийский удар с применением ракетной системы залпового огня "Град" и танков по зданию центральной районной больницы города Волновахи, осознавая при этом, что в лечебных корпусах находилось около 500 мирных жителей, проходящих лечение.

В результате обстрела погибли не менее 6 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, здание больницы получило значительные повреждения.

Ведомством ведется работа по сбору доказательств совершения представителями ВСУ и националистических батальонов военных преступлений в отношении мирных граждан продолжается с целью установления конкретных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.

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