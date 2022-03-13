Как Ленин загонял Донбасс в Украину

Владимир Ильич Ленин принимал непосредственное участие в создании Украинской республики. Фото: Shutterstock

Руководитель Росархива Андрей Артизов представил ряду российских СМИ подлинные документы более чем 100-летней давности, в том числе, написанные Владимиром Лениным, которые связаны с начальным, возможно, самым важным периодом формирования Украинской республики.

ДОНБАСС «НЕ УСЛЫШАЛИ»

31 января 1918 года член Центрального исполкома Советов Украины Федор Сергеев (товарищ Артем) шлет письмо главе ВЦИКа Якову Свердлову. И сообщает о народном решении: создании Совнаркома Донецко-Криворожского бассейна как «части Общероссийской федерации Советов». Ну то есть промышленный Донбасс хотел быть частью большой рабоче-крестьянской Российской Федерации. А с Украиной быть не хотел.

Свердлов советуется с Лениным. И 17 февраля телеграфирует товарищу Артему:

- Выделение считаем вредным!

Почему?

14 марта 1918 года это разъясняет уже сам Ленин. Он пишет гневное письмо Серго Орджоникидзе, чрезвычайному комиссару района Украины (это была официальная должность — ред.). О том , что создание Донецкой области, самостоятельной от Украины, недопустимо.

- Что касается Донецкой республики, передайте товарищам Васильченко, Жакову и другим, что, как бы они ни ухитрялись выделить из Украины свою область, она, судя по географии Винниченко, все равно будет включена в Украину и немцы будут ее завоевывать, - сообщал вождь революции старинному товарищу по партии.

Владимир Ильич настаивал на том, что нужен «единый боевой фронт против нашествия с Запада», в котором должны быть и Донецкий бассейн, и… Крым, который «немцы мимоходом могут слопать»:

- Совершенно нелепо со стороны Донецкой республики отказываться от единого с остальной Украиной фронта обороны. Межлаук был в Питере, и он согласился признать Донецкий бассейн автономной частью Украины; Артем также согласен с этим. Поэтому упорство нескольких товарищей из Донецкого бассейна походит на ничем не объяснимый и вредный каприз, совершенно недопустимый в нашей партийной среде.

Втолкуйте все это, тов. Серго, крымско-донецким товарищам и добейтесь создания единого фронта обороны!

Письмо Владимира Ленина Серго Орджоникидзе

ПАРТИЯ «ПРИГОВОРИЛА»

А вот что постановил Пленум ЦК РКП(б) 15 марта 1918 года.

- После обмена мнений о положении партработы и состоянии советских организаций на Украине, обмена при участии товарищей с Украины (Шахрай, Затонский), после выяснения взаимоотношений между Украинским Советом депутатов и Донецкой республикой принято решение: на созванный Украинский съезд Советов Рабочих, Солдатских Крестьянских Депутатов должны поехать товарищи со всей Украины. В том числе, из Донецкого бассейна.

И — пожалуй, самое главное:

- На съезде необходимо создать одно правительство для всей Украины. Всем партработникам вменяется в обязанность работать совместно по образованию единого фронта обороны. Донецкий бассейн рассматривается как часть Украины. При подходе немцев к угольному району уголь и рабочих вывозить, рудники заливать водой.

ЛЕНИН «ПЕРЕРЕШАЛ»

Ровно год спустя, в марте 1919-го тема Украины — в центре внимания партии и ее вождя.

На 8-м съезде РКП(б), куда приехали 403 делегата со всех концов страны, попросил слова глава Донецкого ревкома Владимир Антонов-Саратовский.

- Владимир Ильич, за кем должна числиться Донецкая губерния? Она составлена из русской, украинской и казачьей земли. Как ее считать, по матушке — Украине или по батюшке — Российскому Совнаркому?

Ленин посмотрел в зал:

- Как считаете, товарищи?

Красин (глава чрезвычайной комиссии по снабжению Красной армии) закричал:

- Конечно, по батюшке!

Ленин согласился. Вслух было заявлено, что Донецкая губерния входит в состав РСФСР. Но через день Антонова-Саратовского вызвали к вождю. Он потом вспоминал:

- Мы с вами дали маху, - как то виновато встретил меня Ильич, - приехали украинцы, Раковский (глава Совнаркома Украины), Петровский (глава украинского ВЦИКа). Кричат, что мы у них украли последних рабочих, и остались они с одними мужиками.

Возражения руководителя Донецкого ревкома главою страны услышаны не были.

- Давайте перерешим, чего их обижать — подвел черту Ленин.

Рабочих Донбасса не стали «красть» у украинской «мужицкой» республики.

Всего за месяц до того, в феврале 1919-го Совет Рабоче-Крестьянской обороны подготовил постановление об окончательной ликвидации Донецко-Криворожской республики.

Есть пометка вождя:

- Поручить товарищу Сталину через Бюро ЦК провести уничтожение Кривдонбасса.

Гвоздь вбили в мае 1919-го. Оргбюро ЦК РКП(Б) принимает постановление о «сепаратистских тенденциях на Украине» и «стремлении харьковских большевиков к образованию Донецко-Криворожской республики».

Не будет вам никакой республики. Раз товарищ Ленин так решил — так и приговорили. И не нужно ему никакой Донецкой губернии в составе РСФСР.

Жить вы будете, товарищи шахтеры и металлурги, с новой Украиной.

И жили они долго, но последние лет 30 не слишком счастливо...

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