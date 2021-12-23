Путин заявил, что Украину создал Ленин

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конфренции заявил, что Украину создал Владимир Ленин.

На вопрос иностранного журналиста о гарантиях ненападения на Украину российский лидер напомнил о требовании России к НАТО не продвигаться на восток. Путин спросил, как американцы бы отнеслись, если бы РФ установила свои ракеты на границах Соединенных Штатов с Канадой или Мексикой.

- А кому Калифорния принадлежала, а Техас? Забыли что ли? Затихли. Замечательно. И мы стараемся не вспоминать, как Украина складывалась. Кто ее создал? Ленин Владимир Ильич, — заявил Путин.

Напомним, 23 декабря в 12:00 по московскому времени началась традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году мероприятие проходит в московском Манеже.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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