Уехавшая в Арабские Эмираты Ольга Бузова закатила истерику из-за блокировки Инстаграма

Рыдала Бузова целых пять минут и за это время успела не раз признаться народу в любви Фото: Борис КУДРЯВОВ

Для блогеров наступили тяжелые времена: с полуночи 14 марта Инстаграм официально заблокирован в России. Более того, компания Meta, которой принадлежат Инста, Фейсбук и Твиттер, по требованию Генпрокуратуры признана экстремистской. И пользователи, и рекламодатели, не дожидаясь санкций, массово бегут из Инстаграма.

Свои миллионные аудитории и рекламные контракты блогеры оплакивают уже который день. Так, королева российского Инстаграма Ольга Бузова, у которой больше всего подписчиков - почти 23,4 млн, за несколько часов до закрытия соцсети опубликовала душераздирающее видео, снятое по всем законам драматургии: лицо без макияжа, слезы по щекам, заламывание рук.

- Я не хотела показывать свою слабость, - объявила Оля. - Ведь юмор, позитив и спокойствие, которым я заряжаю свою аудиторию, сейчас многим необходимы. Но потом я поняла, что вы меня полюбили за искренность и честные эмоции. И я не боюсь признаться своей аудитории, которая следит за мной 12 лет в Инстаграме и почти 18 лет по телевидению, что я не хочу вас терять. Люди - это моя мотивация и смысл моей жизни, потому что я как артист... Мне необходимо делиться своим творчеством с людьми! И мне очень грустно.

Рыдала Бузова целых пять минут и за это время успела не раз признаться народу в любви. Мол, именно ее миллионы в сложные моменты помогали звезде "Дома-2" "расправлять крылья и верить в себя".

- Вместе мы пережили очень много: и взлеты, и падения, и разводы, и замужество. А нет, замужество не пережили, - сбилась поющая ведущая. - Я в 2014 году замуж вышла или в 2012, уже не помню. Я просто делилась своей жизнью, своим творчеством, своей душой... Это не просто работа! Большую часть моего сердца сейчас просто у меня забирают. Но мои люди всегда со мной, я это знаю.

Речь Бузовой не зря оказалась похожа на предвыборную: своих людей она всячески зазывала на новые площадки, где ее успехи пока далеки от прежних рекордов. Пока в телеграм-канале Оле не удалось набрать даже миллион, хотя подписку она подогревала розыгрышем телевизора и активной рекламой.

Кроме того, потери от Инстаграма исчисляются не только людьми. Только за прошлый год непыльная инстареклама принесла Бузовой более 55 млн рублей. И даже сейчас уехавшая в Арабские Эмираты телеведущая расплачивается за отдых на курорте рекламой в уже официально умершем Инстаграме.

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