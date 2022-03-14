Михаил Дегтярёв раскрыл предсказание Владимира Жириновского: «Зеленский – последний президент, а Украины не будет»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Михаил Владимирович, мы с вами делали уже один такой материал - о сбывшихся прогнозах Владимира Жириновского. А как звучат новые, по Украине, - если в кавычках, почётче это произнести, так, как у вас в Telegram-канале?

- Вы, конечно, Александр, большой хитрец, это я вам уже говорил.

- Ну, да. А я отрицаю разве?

- Я начал сегодня цикл публикаций, буду их делать несколько раз в неделю, с цитатами Жириновского из моих книг на тему Украины, а также - Соединенных Штатов Америки и их будущего, Евросоюза, валютной мировой системы, в том числе о судьбе доллара.

Здесь даже можно вспомнить и мое личное предложение в 2013 году - запретить оборот и хранение долларов в России. Тогда как-то все посмеялись, но сегодня это стало реальностью.

- Да уж...

- Поэтому будем публиковать эту запись.

- Первые две сенсации вы уже опубликовали. Это то, что Зеленский – самый последний президент Украины, и что Украины не будет.

- Это Жириновский сказал.

- Это в каком контексте прозвучало? Это на каком-то мероприятии, или в его работах, или раздумья, или просто это он вам сказал?

- Это в интервью было в апреле 2021 года. Владимир Вольфович так отреагировал на планы Украины, которые стали достоянием наблюдателей, о военной операции в Донбассе. Тогда, если помните, уже готовилось наступление украинской армии на Донецк и Луганск. Вот Жириновский предостерег и Зеленского таким образом от того, что не надо решать военным путем проблему собственного народа.

А через год, как вы знаете, Президент России принял решение о специальной военной операции на Украине, именно исходя из того, что ВСУ были буквально в сутках от того, чтобы уничтожить население двух республик на востоке Украины.

То есть Владимир Владимирович Путин воспользовался принципом: если драка неизбежна, нужно бить первым, чтобы защитить людей. И правильно сделал, и в этом его народ России поддерживает.

- А что касается Украины, что ее не будет? Это когда прозвучало?

- Тогда же, это Жириновский в апреле 2021 года сказал...

- И еще, по Украине, на очереди какие прогнозы и предсказания Владимира Вольфовича?

- Обязательно дадим его высказывания о русском мире, о том, что русские – самый разделенный народ на планете Земля. И это факт.

Таких народов не так много, это русский народ в первую очередь, это курды. Жириновский, вы знаете, большой специалист по Ближнему Востоку. Поэтому будем и по Средней Азии, и по Ближнему Востоку публиковать его предсказания, и по будущему Соединенных Штатов. США он предрек крах тоже.

- Когда?

- Следите за публикациями «Пулемета Дегтярева». То, что США треснут минимум пополам, это факт, и мы сегодня видим колоссальное внутреннее напряжение в обществе США.

- Михаил Владимирович, вы меня все равно уже хитрецом обозвали. Как там Владимир Вольфович, скажите мне. Потому что искренне переживаю за него.

- Владимир Вольфович выздоравливает и еще, как говорится, простудится на ваших похоронах. (смеётся)

- Хорошая поговорка. Вы давно с ним говорили?

- Без комментариев.

- Хорошо, что он выздоравливает.

- Я хочу пожелать читателям «Комсомольской правды» всего самого наилучшего и, самое главное, здоровья.

- Спасибо вам огромное, Михаил Владимирович.

- И вам. Приезжайте в Хабаровск.

- Обязательно.

- Азиатско-тихоокеанский регион становится ключевым для России.

Кстати, об этом предсказание Жириновского тоже есть, и мы его опубликуем. Еще до того, как президент назначил меня врио губернатора сюда, Жириновский говорил о том, что будущее – на востоке.

- А по поводу Дегтярева у него были предсказания, насчет вас и Хабаровска?

- Ну, всему свое время, все будет опубликовано.

- Спасибо огромное. Обнимаю.

- Пока.