Возмутительное поведение оголившейся на публике Волочковой вызвало оторопь

Королева шпагатов прилюдно расстегнула кофту и сорвала с груди бюстгальтер

Анастасия Волочкова вновь угодила в скандал. Не успели россияне обсудить возвращение балерины с Мальдив в Москву, когда она закатила скандал на борту самолета, как появились новые подробности этого инцидента. Оказывается, в январе 2021 года артистка не ограничилась одним дебошем. Когда она попала в полицию, то возмутила сотрудников правоохранительных органов стыдной выходкой.

Анастасии Волочковой может грозить серьезное наказание за скандал, который она закатила в аэропорту в Москве. Сначала танцовщица обматерила полицейских, которых вызвали для ее задержания, а потом продемонстрировала им свою голую грудь.

На столь вопиющий шаг балерина отважилась в пылу спора с сотрудницей правоохранительных органов. Волочкова решила доказать даме, что выглядит лучше нее. Словесных аргументов у артистки было не достаточно. Потому она показала товар лицом.

Легким движением руки блондинка расстегнула комбинезон и блеснула перед опешившей женщиной телесами. Но это было не все. Анастасия сорвала с себя кружевной бюстгальтер, вывалив на потеху публике обнаженный бюст.

Сей факт запечатлела камера видеонаблюдения аэропорта. Так что стыдный ролик с голой артисткой стал достоянием общественности.

В настоящее время возмутительную выходку Волочковой проверяет следственный комитет. Артистке может грозить не только штраф, но и более серьезное наказание по статье "Оскорбление представителя власти". Обнажение в общественном месте может быть расценено как хулиганство.

Напомним, Анастасия Волочкова в январе 2022 года отправилась отдыхать на Мальдивы вместе с банщиком Сергеем Кузнецовым, с которым на тот момент состояла в отношениях. Возвращаясь с курорта, танцовщица поругалась с бортпроводником, отказавшись надевать защитную маску. Балерину обвинили в дебоше в салоне самолета, а по возвращении в Москву закончилась и ее история любви с накачанным блондином. Мужчина бросил красавицу. Мужчина заявил, что Волочкова сделала что-то непростительное, и возвращаться к ней он не собирается.