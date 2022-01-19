Близкий человек нанес сокрушительный удар по Волочковой после скандала в самолете

Шесть часов артистка ругалась с бортпроводниками, которые пытались ее утихомирить

Анастасия Волочкова с новым любовником Сережей угодила в скандал. Балерина в состоянии алкогольного опьянения учинила дебош в самолете. О том, что артистка выпивает, сообщил ее близкий человек.

Возвращение Анастасии Волочковой из отпуска на Мальдивах обернулось скандалом. Балерина устроила дебош в небе из-за нежелания надевать маску. Шесть часов артистка ругалась с бортпроводниками, которые пытались ее утихомирить.

Все это время свидетелями дебоша были пассажиры. "Ненавижу хайп на пустом месте... Цирк продолжался долго. Мы даже переживали, что самолет посадят в каком-нибудь другом городе", - рассказывали очевидцы.

В Москве Волочкову встретил наряд полиции. Балерине грозит штраф. Ее также могут арестовать на 15 суток. На нее составили два протокола: за мелкое хулиганство и отсутствие маски.

"Согласно свидетельским показаниям бортпроводников, находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, гражданка выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты. При доставлении в дежурную часть вела себя неадекватно, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей", - сообщила пресс-служба управления на транспорте по ЦФО.

Сама виновница дебоша настроена решительно - намерена засудить стюарда Ивана. "Маска была, просто кофе пила, спустила маску. Даже стюард подошел, я сказал: «Как пить кофе в маске?»" - разводит руками Волочкова.

Меж тем пиар-директор балерины внезапно нанес удар по своей подопечной, внезапно заявив на всю страну о том, что Анастасия пьет. Это заявление прозвучало на фоне слухов о том, что танцовщица, как утверждают пользователи соцсетей, "давно заливает за воротник". "Она трезвая не летает, потому что боится", - цитирует "Газета.Ru" Светлану Герасимову. К слову, у балерины члены экипажа изъяли бутылку джина, передает 5-tv.ru.