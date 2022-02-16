Измученная болезнью Волочкова делает уколы в голову

Анастасия Волочкова, едва оправившись от потери банщика Сережи, столкнулась с новой бедой. ФОТО: Instagram

Анастасия Волочкова не боится делится с публикой как радостями, так и горестями. Балерина - открытая душа. В последнее время она посвятила много сообщений своей болезни. Звезда больших и малых театров стала стремительно терять волосы. Для женщины это обернулось настоящим кошмаром, поэтому она решилась на очень болезненную процедуру.

Анастасия Волочкова, едва оправившись от потери банщика Сережи, столкнулась с новой бедой. Она измучена болезнью - лысеет. С этой пикантной проблемой эпатажная балерина обратилась в клинику, где специалисты помогают ей восстановить шевелюру.

Артистка переносит очень болезненные процедуры. Ей делают уколы в голову, чтобы остановить выпадение оставшихся волос и простимулировать рост новых. "Друзья, я нашла спасителя для моих убитых волос. Причем, что самое интересное, иголок я боюсь, и никогда не колола их в свое лицо, но согласилась сделать ботокс для волос", - заявила Анастасия в блоге.

Во время процедуры балерина едва терпела боль, постоянно морщась и хватаясь руками за лицо. "Иголочка ровно четыре миллиметра, бояться не стоит, - успокоила паникующую балерину косметолог. - Процедура направлена против выпадения, для стимуляции роста новых волос".

Волочковой приходится делать уколы в голову. ФОТО: Instagram

Однако силы духа Волочковой ей еще понадобится. Ведь впереди у нее еще не один визит к доктору. Чтобы восстановить роскошную шевелюру, раз в несколько месяцев Анастасия должна будет приходить за новой порцией препарата.

Инъекции способны уменьшить жирность кожи головы и помочь создать прикорневой объем. Эффект от таких процедур длится от трех до шести месяцев.

Поклонники Волочковой предположили, что желание звезды выглядеть лучше связано с ее новым романом. Буквально накануне она разместила совместное фото со статным мужчиной, предусмотрительно спрятав его лицо за букетом алых роз.