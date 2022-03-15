Последние новости о ситуации вокруг Украины на 15 марта 2022 года: кто заменил Зеленского, трагедия в Донецке и "Калашниковы" за 100 долларов

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Города возьмут под контроль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Вооруженных силах России не исключают и такой вариант развития спецоперации: крупные населенные пункты Украины поставят под полный контроль, при обеспечении максимальной безопасности населения, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации.

В Минобороны РФ подтвердили взятие населенного пункта Степное, силы ЛНР ведут бои в северо-восточных районах Северодонецка. Высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины и узлам связи в населенных пунктах Федоровка, Винаровка, Антополь

Кто солидарен с бандеровцами?

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала возмущение тем, как отреагировали в МИД Словакии на осквернение военного мемориала «Славин». По словам Захаровой, эта реакция говорит о солидаризации внешнеполитического ведомства с «бандеровскими силами» на Украине.

Соловьев объявлен в розыск

Государственное бюро расследований Украины инициировало объявление Владимира Соловьева, ведущего ВГТРК, в международный розыск. Необходимый пакет документов для этого следователи данной структуры вроде бы уже собрали. И вот-вот направят иностранным коллегам. В ГБР отметили, что ранее журналисту было объявлено о подозрении «в публичных призывах изменить госграницу Украины». То есть других забот у киевских пинкертонов нет?

За Точку ответите

Российские следователи возбудили уголовное дело о жестоком обращении с гражданским населением после удара по центру Донецка ракетой «Точка-У», в результате которого погибли 23 человека. Об этом сообщили в понедельник в Следственном комитете РФ 14 марта ВСУ применили тактический ракетный комплекс «Точка -У» с кассетным зарядом при обстреле объектов гражданской инфраструктуры в Донецке в районе улиц Университетской и Артема. 15 марта в ДНР день траура.

В ответ на варварский ракетный обстрел Донецка Минобороны РФ анонсировал серию ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые все еще производят вооружение для националистов. Мирным гражданам, работающим на данных предприятиях, а также жителям близлежащих жилых домов следует покинуть потенциально опасные зоны.

Колонна из Мариуполя

14 марта из Мариуполя по заранее согласованному гуманитарному коридору выехали более 160 частных автомобилей, которые через Бердянск направились в Запорожье. Об этом сообщил городской совет Мариуполя. Режим тишины соблюдался все время продвижения колонны.

250 тысяч беженцев уже в России

Число беженцев из Донбасса в Россию достигло почти 250 тысяч человек. ОБ этом сообщил в Госдуме врио главы МЧС Александр Чуприян.»Эти беженцы. располагаются в настоящее время в 31 субъекте Российской Федерации", - заявил Чуприян. По его словам, система работы в пунктах временного размещения налажена четко.

Шмыгаль вместо Зеленского

Вместо президента Украины Владимира Зеленского на экстренном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы выступил премьер-министр Денис Шмыгаль. О замене стало известно из сообщения на сайте ПАСЕ: «Последствия агрессии РФ против Украины стоят на повестке экстренного пленарного заседания ПАСЕ, которое пройдет в гибридном режиме с 14 по 15 марта. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступит перед ассамблеей в режиме видеоконференции».

Белорусы за мир

Главы МИДов Белоруссии и Турции Макей и Чавушоглу обсудили конфликт на Украине. Они отметили, что его горячая фаза должна быть завершена как можно скорее. Правильно, их коллега Лавров также выступает за это. И, кстати, Кадыров тоже.

Калашниковы за сто баксов

В Мелитополе организован выкуп у местного населения оружия, выданного киевскими властями. Местные жители приносят новой власти свежие автоматы и винтовки, боеприпасы. Часть оружия в масле. За ствол выплачивается от 50 до 100 долларов. Лучше так, чем потом сесть за незаконное хранение.

«Антонов» без боеприпасов

Под Киевом уничтожен склад ВСУ с реактивными боеприпасами для систем залпового огня. Он находился на заводе «Антонов». Точечными ударами, по данным Минобороны РФ, также выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммуникации в Федоровке, Винаровке и Антополе.