Пять главных вопросов о продаже газа за рубли: Объясняем, чем это выгодно России и как теперь будет платить Европа

Eсли Россия оставит Европу без газа, немецкой промышленности будет нанесен мощный удар Фото: REUTERS

Как известно, европейские покупатели теперь должны платить за российский газ в рублях. Об этом еще в марте заявил Владимир Путин. Однако у многих россиян и европейцев оставались вопросы. Какой будет схема оплаты? Чем это выгодно России? Когда вступают в силу изменения? Отвечаем на главные вопросы.

1. Как будут платить?

Схема, утвержденная указом президента, выглядит так.

- Иностранный покупатель открывает в российском Газпромбанке два счета - валютный и рублевый.

- Покупатель переводит на валютный счет оплату в привычной валюте - евро или долларах.

- Газпромбанк конвертирует их на Московской бирже в российскую валюту и зачисляет на рублевый счет покупателя.

- С этого рублевого счета оплата переводится «Газпрому».

При этом уже заключенные контракты не нарушаются. Покупатель платит столько же, сколько он бы и платил. И, кроме открытия специальных счетов в Газпромбанке, никаких дополнительных телодвижений от него не требуется.

2. Но ведь покупатель перечисляет евро. Какой же это «газ за рубли»?

Газ считается оплаченным именно в этот момент, когда «Газпром» получит свои рублики. Так что да, это именно «газ за рубли», а не «за евро».

3. Чем нам выгодна такая схема?

Раньше было так. Оплата за газ приходила на счет «Газпрома» в зарубежном банке. После этого платеж считался выполненным.

- После того, как были заморожены $300 млрд Центробанка на валютных счетах за рубежом, появился риск: газ мы поставим, а воспользоваться полученными за него деньгами не сможем. Мы сняли и с себя, и с контрагентов валютные риски. Чтобы не получилось так: контрагенты деньги перевели, а мы их не получили, - объяснил член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник на пресс-конференции в РИА «Россия сегодня».

Кроме того, запад ввел санкции на продажу российским компаниям многих товаров и услуг. Поэтому тот же «Газпром» не может их больше покупать за валюту за границей. А стало быть, и нет смысла держать выручку в прежних объемах на зарубежных счетах.

4. Почему тогда европейских политиков не устраивает эта схема?

Уже устраивает. В основном заявления из разряда «будем платить только за евро» были сделаны до публикации президентского указа с деталями новой схемы расчетов. При этом заявления делают политики, а платят-то компании, которые снабжают газом европейских граждан и промышленность. Они же в основном хранят молчание.

Но есть и действительно «отягчающие обстоятельства» (для политиков, конечно).

- Понятно, что это (новая схема оплаты, - Ред.) укрепляет рубль. Это их раздражает. Именно поэтому и Шольц, и Хабек (канцлер и вице-канцлер Германии, - Ред.) говорят - мол, мы не согласны, - пояснил на той же пресс-конференции заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

5. Может ли Европа прожить без российского газа?

По словам экспертов, если Россия оставит Европу без газа, немецкой промышленности будет нанесен мощный удар. В частности, химической и металлургической. А в этих отраслях уже и так наблюдается спад.

- Если российские нефть и уголь более-менее замещаемы по разным источникам, с трубопроводным газом вряд ли так получится. Ни Катар, ни Алжир, ни США не способны закрыть эту разницу, - говорит Белов.

Что будет на самом деле, станет понятно в середине апреля. Именно тогда, согласно контрактам, наступает срок очередных платежей европейских покупателей за газ - и они уже должны пойти по новой схеме.

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