Лукашенко опроверг фейк о "тысячах раненых" россиян в белорусских больницах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

ФЕЙК: Госпитали и морги в Белоруссии массово принимают раненых и убитых российских военных.

Пишут об этом украинские телеграм-каналы а не местные, потому что «белорусские медики подписали соглашение о неразглашении» этого бреда. А подкрепляют жуткой фотографией с десятками трупов в черных мешках на полу какого-то большого помещения.

Фейк распространяют украинские телеграм-каналы.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Фотография к огромному сожалению не постановочная, а очень бы хотелось. В этих мешках … дети. Те, которые погибли в Беслане в 2004 году. Именно там и тогда это фото было сделано. Автор снимка - фотограф Сергей Пономарев.

Эти страшные кадры с погибшими от террористов детей до сих пор помнит вся Россия. Выдать их за погибших российских военных – мягко говоря, весьма циничный поступок.

Что касается российских военных в Белоруссии, то Александр Лукашенко уже говорил, что его страна помогают раненным, но он опровергал истеричные преувеличения украинских источников.

- Информация о тысячах раненых, прибывших в Гомель, не соответствует действительности, – заявил белорусский лидер.