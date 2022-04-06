Известный режиссер сделал заявление о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

Алла Пугачева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алла Пугачева и Максим Галкин с двойняшками Лизой и Гарри больше месяца находятся в Израиле. Звездное семейство обосновалось на роскошной вилле в Кесарии на берегу Средиземного моря. И пока шоумен готовится к гастролям на чужбине, Примадонна занимается домом и детьми. Однако совсем скоро такое положение вещей может Алле Борисовне надоесть и она вернется в Россию.

Режиссер Андрей Житинкин уверен: совсем скоро Алла Пугачева вернется в Россию. "Настоящие профессионалы все равно вернутся. Та же Пугачева. Потому что люди без знаний языка там никому не нужны", - цитирует мэтра сайт mk.ru.

Ранее стало известно, что Максим Галкин работает переводчиком у собственной жены. Как известно, юморист свободно владеет немецким, английским и французским языками. Сама Алла Борисовна иностранных языков не знает.

Стоит отметить, что Примадонна с семьей снимает виллу в израильской Кесарии. За шикарный дом Галкин отдает миллион рублей в месяц. Вилла площадью 650 квадратных метров с видом на Средиземное море поражает своим богатым убранством. Она построена из натурального камня и отделана мрамором и гранитов. В особняке есть несколько спален, огромный холл, бассейн и даже кинотеатр.

Напомним, Пугачева уверяла, что вернется в Россию. Свой отъезд она называла временным, отметив, что уехала с семьей на каникулы. Певица регулярно проходит обследование в одной из израильских клиник. Она лечится от диабета. Ей прописали таблетки, после приема которых знаменитость сильно похудела.