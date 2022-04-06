Беженцы Изюма: Нам бы только в Россию!

Сейчас над Изюмом на Кременце развевается Знамя Победы, повешенное кем-то из бойцов Фото: Александр КОЦ

НА БОЛЬШУЮ ЗЕМЛЮ

- Все, Джим, остаешься ты один, - треплет за ухом спаниеля пожилой мужчина.

Пес давно почуял что-то неладное. К постоянной канонаде он успел привыкнуть. Но вот хозяин что-то сдает в последние дни. Стонет по ночам, на ноги почти не встает. А тут еще хозяйка чемоданы пакует. Джим притащил свой поводок и положил рядом с дорожной сумкой, заглядывая в глаза мужчине. Тот виновато отводит взгляд.

Тем временем специальная военная операция в Харьковской области продолжается Фото: Александр КОЦ

На фоне обострения диабета и отсутствия лекарств у него начали отниматься ноги, возникла угроза гангрены. Его супруга обратилась к российским военным, и те предложили вывезти их на большую землю – в Белгородскую область, - где им окажут всю медицинскую помощь.

- А сумку-то с документами ты взял? – суетится на улице еще одна женщина из этого же дома.

- Забыл, - разводит рукой мужчина.

Вторая плетью висит вдоль туловища после инсульта. Его супруга убегает в дом, возвращается с барсеткой. Вдвоем они ковыляют к российскому «Тигру», в который наши бойцы уже отнесли их вещи. Мужчине с каждым днем становилось все хуже. Российские военные решают взять и их на эвакуацию.

- У нас сын в Крыму живет, хотим к нему добраться любыми путями, - тараторит женщина, забравшись в бронетранспортер. – В Рязани есть родственники. Нам бы только в Россию!

«Тигры» уходят в сторону вертолетной площадки, откуда гражданских военным бортом переправят в Белогородскую область. Спаниеля Джима на поводке пытаются увести к себе соседи, но он упирается и скулит…

«БАНДЕРОВЦЕВ У НАС НЕТ»? А «СТИНГЕРЫ» - ПОЖАЛУЙСТА

Мы остаемся в районе Изюмского приборостроительного завода, на котором работали многие жители этого района. Лишний раз убеждаешься, как основательно подходили в СССР к строительству оборонных заводов. В Великую Отечественную предприятие эвакуировали в Пензенскую область. После победы восстановили в Изюме. К цехам добавили мощное бомбоубежище со стальными дверями-шлюзами. Там теперь и обитают заводчане, живущие неподалеку, спасаясь от бомбежек.

На территории Изюмского приборостроительного завода Фото: Александр КОЦ

Разговор у нас идет тяжелый. Женщины выплескивают накопившееся.

- Зачем славяне идут на славян? Бандеровцев у нас нет, тут восток. А бандеровцы на западе. Чем мы провинились. У нас завод 80 процентов продукции в Россию поставлял. Серыми схемами, через Белоруссию. А теперь что? Света нет, воды нет, лекарств нет… Мы просто хотим мира.

Тут теперь и обитают заводчане, живущие неподалеку Фото: Александр КОЦ

Бойцы тем временем осматривают бывшие позиции оборонявшихся здесь украинских силовиков. На улицу один за другим вытаскивают американский «Стингер», немецкий гранатомет, шведский противотанковый комплекс… А затем и артефакты, говорящие об идеологических пристрастиях сидевших здесь боевиков. Футболки «Правого сектора» (запрещенного в России), майки с изображением Шухевича, фашистская каска с символикой «СС». Как пишут в Интернете, фашизма на Украине нет.

Артефакты, говорящие об идеологических пристрастиях сидевших здесь боевиков Фото: Александр КОЦ

Я пытался доказать женщинам в бомбоубежище, что национализм и русофобия в их стране из маргинальной субкультуры превратились в государственную идеологию. Что завод их долбят захистники (защитники) в украинской форме, разрушая даже серые ниточки, связывавшие их с Россией. Что накануне после атаки украинской армии на город кассетными боеприпасами российские военные первыми пришли на помощь гражданским. Про школы говорил, в которых не осталось русского языка, про телевидение…

- Шо нам теперь то телевидение, - вздыхали тетушки. – Уже все равно, чья власть. Лишь бы жизнь была по-старому.

- По-старому – это как? Без 9 мая, но с проспектом Бандеры и факельными шествиями?

- У нас в Изюме такого не было, - отрезали женщины.

Город не сильно пострадал Фото: Александр КОЦ

Как будто город можно рассматривать в отрыве от всей страны. Типичный синдром «моей хаты с краю». Хотя я помню совсем других изюмцев. Которые на День Победы в качестве протеста со свечами поднимались на гору Кременец – доминанту над городом, на котором стоит монумент «Атака». Он посвящен погибшим бойцам Красной армии, штурмовавшей эту господствующую высоту в Великую Отечественную. Мне в Телеграм слали видео с припиской: «Мы помним». Сейчас эти люди либо выехали в Россию, либо затаились, пытаясь не афишировать свои взгляды.

НА СЛАВЯНСК

Здесь все понимают, что произошло в Буче под Киевом на самом деле. И боятся повторения.

С Кременца действительно открывается прекрасный вид на Изюм и его подступы. Отсюда украинские специалисты наводили артиллерию на подходящие российские войска. Но держаться за нее зубами, как это делали ополченцы в 2014 году на донецкой Саур Могиле, вызывая огонь на себя, не стали. Несколько воронок от снарядов говорят о том, что украинские войска предпочли откатиться назад и не погибать смертью героев.

На горе Кременец Фото: Александр КОЦ

Сейчас над Изюмом на Кременце развевается Знамя Победы, повешенное кем-то из бойцов. Российский флаг полощет ветер на высоте напротив – у памятника жертвам Гражданской войны…

Тем временем специальная военная операция в Харьковской области продолжается. Российские войска расширяют плацдарм в направлении к Славянску, уничтожая артиллерию противника. Которая продолжает терзать Изюм кассетными реактивными снарядами. На некоторых участках фронта до Славянска - неофициальной столицы русского сопротивления в Донбассе - остается не более 35 километров. Но это очень трудные километры, на которых эшелонированная оборона и укрепления ополченцев еще 2014 года, которые тогда так и не смогла взять украинская армия.

Российские войска расширяют плацдарм в направлении к Славянску Фото: Александр КОЦ

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