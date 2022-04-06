Иван Ургант получил удар в спину

Иван Ургант Фото: Борис КУДРЯВОВ

Иван Ургант на днях вернулся из Израиля, куда отправился вместе с женой Натальей Кикнадзе и двумя дочками - Ниной и Валерией. О том, что телеведущий находится в России, сначала заявил его отец Андрей Ургант, а потом эту информацию подтвердила и Ксения Собчак. Однако сразу после этого злопыхатели заявили о том, что шоумен вернулся в Москву якобы распродать свое многомиллионное имущество.

Имя Ивана Урганта вновь на первых полосах скандальной хроники. Сначала телеведущего подозревали в бегстве из России. Теперь же злые языки шепчутся, что артист готовится навсегда переехать в Израиль с семьей. Мол 43-летний телеведущий распродает элитную недвижимость. Речь якобы шла о доме в Подмосковье в закрытом поселке "Горки-10" и апартаментах в Москва-Сити.

Также сплетникам не дает покоя тот факт, что у Урганта якобы есть израильское гражданство с 2018 года. По слухам, во время мартовской поездки он занимался документами по получению гражданства его супругой и детьми.

Все эти разговоры огорчают папу шоумен. Так, актер Андрей Ургант решил высказался об израильском гражданстве сына. "Про израильское гражданство ничего не могу сказать, просто не знаю. Разве у нас это запрещено? Сегодня каждый человек, если он имеет возможность и желание, может получить паспорт любой страны. Сейчас Иван в России, этим все сказано", - цитирует артиста Woman.ru.

Меж тем певица Ольга Кормухина сделала едкий выпад в адрес телеведущего. "Кто такой Ургант? Прыщ на теле моей Родины, а прыщи проходят. Он вроде уехал на лечение. Ну а почему не вроде, а четко об этом нельзя было сказать. Это половинчатое отношение. Не мое дело судить, куда он ездил. Мое дело как патриота дать оценку его поступку", - - цитирует вокалистку Тeleprogramma.pro.