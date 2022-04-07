Роды в Израиле за полмиллиона: четвертая жена родила Андрею Макаревичу четвертого ребенка

Четвертая жена Андрея Макаревича вела беременность и рожала в Израиле. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

68-летний народный артист РФ Андрей Макаревич этой весной живет в Израиле. На днях его четвертая жена 37-летняя Эйнат Кляйн родила в клинике Тель-Авива сына. Уже в мае Андрей Макаревич оставит жену и новорожденного – отправится на заработки в Россию, с юбилейным туром по регионам - «Машина Времени - 50 лет». Рассказываем сколько стоили роды в Израиле новоиспеченному отцу. Заодно вспоминаем всех его детей и жен.

Макаревич с женой и сыном в клинике Тель-Авива. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Роды в Израиле

Четвертая жена Макаревича – блогер, журналистка Эйнат Кляйн. Настоящее имя - Инна Калинина, а Эйнат она стала, когда переехала из Киева в Израиль. Для Эйнат это – первый ребенок. Для Андрея Вадимовича – четвертый. Но позднее отцовство, видимо, будет более осознанным, так как старшие дети взрослели без частого участия в их воспитании известного отца. В молодости Макаревич активно строил карьеру.

Младший сын артиста - Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в клинике Тель-Авива. Сообщили, что ребенок здоров: 10 из 10 по шкале Апгар. Имя Макаревича-младшего больно похоже на материнское – вышел тезка одного из братьев Коэнов. Беременность Эйнат вела тоже в Израиле. Цены в престижных клиниках Тель-Авива – немного выше московских. Ведение беременности – около $3 тысяч (247 тыс. руб), роды – от $5,5 тысяч (454 тыс. руб.). Ребенка регистрируют прямо в клинике – перед выпиской. Автоматически гражданство новорожденному в Израиле дают как раз в этом случае, если оба его родителя являются евреями. В Израиле у Макаревича собственное жилье.

Макаревич с Кляйн познакомился пять лет назад на отдыхе в Эфиопии, в той поездке она была гидом. Музыканта зацепила эрудированность женщины, у которой два высших образования – историческое и журналистское. Официально пара оформила отношения в конце 2019-го года. Свадьбу играли в Яффе по еврейским традициям. Жили в Подмосковном доме Макаревича. Андрей Вадимович засыпал жену комплиментами: «Мои женщины всегда уступали мне место на кухне. Я сам был уверен, что что-то умею, пока в моей жизни не появилась женщина, которая готовит значительно лучше, чем я. Делает это очень профессионально и красиво».

Бывших избранниц прилюдно Макаревич хвалил не так часто.

Андрей Макаревич и его первая жена Елена в загсе. 1976 год. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Первая жена

Первый брак певца с Еленой Глазовой продлился всего три года – с 1976 по 1979 год. Студентка историко-архивного института была дочерью известного советского политического обозреватель Игорь Фесуненко, который активно помогал группе «Машина времени» в начале их творческого пути. Развод пары можно было бы списать на молодость и одержимость Андрея Макаревича карьерой, но озвучена другая версия. Музыкант Петр Подгородецкий в скандальной книге «Машина с евреями» писал: «Ленка была самой умной и самой красивой из жен Макаревича. Видимо, поэтому она довольно быстро покинула его. У Макара был приятель: поляк по имени Мартин. Он появился у нас где-то в 78-м году - снял фильм о подпольном роке в СССР. Именно к нему в Польшу Макаревич ездил на пару месяцев, после того как старый состав «Машины» разошелся, и мы начали работать вместе. Ну а дальше случилось следующее. Ленка была очарована младым ляхом и, разведясь с Андреем, вышла за него замуж».

Дочь музыканта Анна на балу глянцевого журнала. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вторая жена

После предательства первой жены (по версии Подгородецкого) Макаревич крутил романы с многочисленными поклонницами. Второй раз женился в 1986 году, этот брак продлился три года. Маэстро всерьез влюбился в экс-жену основателя группы «Воскресения» Алексея Романова – врача-косметолога Аллу Голубкину. Жена Анна Голубкина в 1987 году родила Макаревичу сына Ивана. Но ребенок брак не скрепил. И Макаревич все чаще стал проводить время не с семьей в квартире на Ленинском проспекте, а на своей даче в Валентиновке.

Сын музыканта Иван Макаревич стал актером – сам поступил и окончил ГИТИС. Иван играет в театре, снялся в фильмах: «Бой с тенью», «1814», «Иван Грозный», «Пьяная фирма» и другие. Сын маэстро гордится: «Вообще моя главная гордость в жизни то: что я всего добивался сам». С отцом Иван Макаревич в отличных отношениях: «Для меня развод родителей не стал шоком. У меня есть отец. Есть мать. Они в хороших отношениях - все в порядке. У меня в жизни два ориентира: мама и отец».

Дочь Макаревича Дана и сын Иван. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Третья жена

В 50 лет Андрей Макаревич женился еще раз – 31 декабря 2003 года он сходил в загс с фотохудожницей, гримером и стилистом по совместительству Натальей Голубь. Жена была младше Макаревича на 15 лет и разделила все его увлечения: и дайвинг, и горные лыжи. Вместе они переселись в новый дом звезды в Павлово. Развелись супруги в 2010-м году. Говорят, что просто прошла любовь.

Именно в годы этого брака Андрей Макаревич дал личное интервью, где нелестно говорил о своих бывших: «Некоторые думают: если внезапно родить ребенка, то можно заставить мужчину вступить в брак. Они ошибаются. Если нет любви - брак не может стать счастливым. Если женщина решает все-таки родить - она берет на себя персональную ответственность. И никто ей это запретить не может. Так и появились на свет мои дочери. Тем не менее у меня с ними отличные отношения. Во всяком случае, со старшей, ведь о маленькой говорить пока рано. Я очень рад, что она у меня есть. Помогаю чем могу». Ответ на это откровение последовал незамедлительно.

Дочь Дана со своей мамой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Внебрачные дети и любовницы

На свой счет слова Макаревича приняла журналистка Анна Рождественская. Музыкант начал красиво ухаживать за Анной в конце 90-х: возил за границу, дарил дорогие презенты. Идиллия продолжалась год. Потом женщина забеременела – и романтика закончилась. Рождественская вспоминала тот сложный период: «От аборта я отказалась. Как-то попросила у него денег, так как очень хотелось черешни. Килограмм стоил 42 рубля. Макаревич заявил: ты мне слишком дорого обходишься. Я с ужасом подумала, что он будет говорить это всякий раз, когда мне понадобится новая пеленка или распашонка - и пошла работать. Сама зарабатывала вплоть до родов. Андрей ездил на гастроли уже один. Когда он бывал дома, то его все раздражало». Макаревич из этого незарегистрированного брака сбежал. В 2000-м году Рождественская родила дочь Анну. И ответила на то самое интервью ее отца: «Даже если бы я действительно была девочкой на одну ночь, как следует из его речи, зачем так говорить о матери своего ребенка?» Финансовую помощь дочери Макаревич оказывал всегда. Пока была маленькой часто не виделся. А уже последние годы – участвовал в ее жизни более активно. Дочь Макаревича Анна студентка химического факультета МГУ.

Есть у Макаревича еще одна внебрачная дочь – 47-летняя Дана гражданка США, давно живет в Филадельфии, работает вице-президентом фармацевтической компании. Ее муж – преуспевающий американский бизнесмен, есть трое детей – никто из них не говорит по-русски. Андрея Вадимовичу было всего 22 года, когда родилась Дана. Но музыкант узнал об этом через 20 лет – Дана позвонила и рассказала, что он ее отец. Макаревич не стал отказываться от общения: поддерживает связь и с дочкой, и с внуками.

Кроме того, у Андрея Макаревича были громкие романы с радиоведущей Ксенией Стриж, ходили слухи о его отношениях с певицей Машей Кац и о многих других женщинах.

За год до четвертой свадьбы Андрей Вадимович рассуждал: мол, нет ничего плохого в одиночестве, рубашки стирать могут специально обученные люди, а борщ он и сам сварит. Но опять влюбился и женился. Вот так Макаревич говорит о последней жене: «Я полюбил не за что-то. Когда любишь за что-то - это уже расчет. Я раньше даже не предполагал, что такие люди, как Эйнат, существуют. Она гид, исследователь, занимается скалолазанием, путешествует».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто из звезд уехал из России: Хаматова нашла работу в Латвии, а Пугачеву с Галкиным заметили в Израиле

Где и как устроились за границей наши знаменитости (подробнее)

У 68-летнего Андрея Макаревича родился четвертый ребенок

Мальчика назвали Эйтан (подробнее)