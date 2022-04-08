Отказавшийся петь за 1 миллион долларов Сергей Шнуров теперь записывает для ТНТ минутные промо-ролики

Сергей Шнуров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти год назад лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, вальяжно раскинувшись в кресле люксового номера гостиницы с видом на Кремль, объяснял, что не собирается выходить на сцену в ближайшее время. Потому что 1 миллион долларов (80 миллионов рублей), который ему предлагали за возрождение «Ленинграда», скажем так, несерьезно.

- Ну что мне этот миллион долларов? - смеялся вокалист. - Я могу взять у себя из одного кармана такую сумму и переложить в другой.

Но грянули суровые годы — и Шнуров снова взялся за старое. Во-первых, начал активно штамповать клипы для Youtube, пока монетизацию не отключили, а сервис не заблокировали в России. Во-вторых, вернулся на ТВ. Пока что в качестве закадрового голоса.

Сергей записал несколько музыкальных промо-роликов длиной не больше 1 минуты. Каждый из них — реклама одного из проектов канала, который особенно нуждается в поддержке: шоу «Звезды в Африке», сериалы «Семья» и «Исправление и наказание».

Первый экспресс-трек от Шнурова вошел в анонс реалити-шоу «Звезды в Африке».

Второй — незамысловатый микро-трек трек про семью, которая смотрит «Семью», на распространенный мотив 80% песен «Ленинграда», где автор признается: «ну, короче, жизнь такая, что я песенку пою» — тоже звучит в промо этого комедийного проекта.

А до этого хит «Супер Гуд» вошел в саундтрек комедийного сериала «Исправление и наказание» с Анной Михалковой в главной роли о трудовом искуплении грехов добром.