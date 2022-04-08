Минобороны: наемники в Мариуполе говорят на шести европейских языках

В Мариуполе заблокированы не защитники так называемых «европейских ценностей», а именно иностранные наемники Фото: REUTERS

В Минобороны России рассказали о том, как проходит совместная операция группировки войск Донецкой Народной Республики и подразделений российских вооруженных сил по полному освобождению города Мариуполь.

Средств и сил на этом направлении для уничтожения живой силы противника у России предостаточно. Иностранных наемников и украинских националистов, которые бегают по подвалам «Азовсталь» давно уже можно было уничтожить специальными мощными фугасами или выжечь термобарическими боеприпасами, но ведь всем интересно заглянуть им в глаза, послушать их допросы.

- Результаты радиоперехватов показывают, что кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских иностранных языках, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что в городе заблокированы не защитники так называемых «европейских ценностей», а именно иностранные наемники, которые приехали «убивать славян за американские доллары, прикрываясь «живым щитом» из мирных граждан».

Представитель Минобороны напомнил, что киевский националистический режим отказался вывести боевиков из Мариуполя и пообещал, что город будет освобожден войсками Донецкой Народной Республики и подразделениями российских вооруженных сил.

На брифинге вернулись к теме удара тактической ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу города Краматорска, который нанес один из дивизионов 19 ракетной бригады, что вооружена ракетными комплексами «Точка-У» и находилась в момент удара в районе населенного пункта Доброполье Донецкой области (в 45 км юго-западнее Краматорска).

- Тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами. Хочу отметить, что максимальная дальность полета ракеты «Точка-У» составляет 120 км. Масса боевой части составляет 482 кг и содержит 20 осколочных боевых элементов, каждый по 7,5 килограмм, образуя около 16 тысяч осколков. Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У», однозначно подтверждают, - ее запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска, где нет российских войск, - подчеркнул Конашенков.

По данным разведки, перед началом специальной военной операции в распоряжении киевского режима насчитывалось 20 ракетных комплексов «Точка-У», в состав которых входит по две пусковых установки. За время проведения спецоперации было уничтожено 8 украинских пусковых установок «Точки-У» и около 90 процентов ракет на арсеналах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Днем 8 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования Вооруженными силами России уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области. Также была уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины.

Среди них: пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новомихайловка сбит в воздухе украинский самолет Су-27.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

126 - самолетов.

421 - беспилотный летательный аппарат.

2024 - танка и других боевых бронированных машин.

225 - установок реактивных систем залпового огня.

876 - орудий полевой артиллерии и минометов.

1923 - единицы специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В СК России назвали имя убийцы, что послал ракету с «Точки-У» по Краматорску, где в результате падения ракеты с кассетным зарядом погибли 30 мирных жителей, в том числе дети, не менее 100 человек получили ранения.

- По имеющимся данным, командиром 19-й отдельной ракетной бригады является полковник Федор Ярошевич. Следственными органами устанавливается круг лиц, исполнивших преступный приказ, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В связи с обстрелом Краматорска украинскими силовиками Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также «публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил России». Статьи грозят 15 годами лишения свободы.