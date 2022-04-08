Минобороны: Киев не поддерживает инициативы по обмену военнопленными

В Харькове, оставшееся в городе местное население запугано боевиками националистических формирований Фото: REUTERS

Странная история получается: Россия ежедневно выступает с инициативой к украинской стороне по обмену пленными, а Киев только делает вид, что придерживается договоренностям. В итоге их не соблюдают.

- 5 апреля 2022 г. в ходе переговоров достигнута договоренность с украинской стороной об обмене 251 военнослужащего, - заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев. - В течение суток количество военнопленных постоянно сокращалось. В результате согласованный на последнем этапе список включал в себя только 38 военнослужащих, который украинской стороной в последующем без объяснения причин был отвергнут.

Начальник Национального центра управления обороной России рассказал, что со стороны России подготовка украинских военнопленных в количестве 251 украинского военнослужащего была проведена в полном объеме, включая их доставку в исходный район для обмена. В течение 6 и 7 апреля 2022 г. российская сторона заявляла формат обмена 251 чел. на 251 чел., в свою очередь украинская сторона списки постоянно сокращала и в конечном итоге от обмена отказалась. Запланированный на 8 апреля 2022 г. обмен военнопленными по вине украинской стороны, также не состоялся по вине украинских властей.

- В течение суток неоднократно вносили изменения в формат обмена и сокращали количество заявленных к обмену военнопленных, в последующем спланированный обмен также без объяснения причин украинской стороной был отвергнут. Такое непоследовательное поведение киевских властей в очередной раз подтверждает их откровенное безразличие к судьбам конкретных людей – военнослужащих ВСУ, - подчеркнул Мизинцев.

Генерал-полковник высказал мнение, что перечисленные факты свидетельствуют об «умышленном сокрытии киевскими властями истинного состояния здоровья взятых в плен российских военнослужащих, а также условий их содержания». Просто киевские власти боятся, что выжившие в плену российские военнослужащие расскажут о пытках и издевательствах со стороны украинских националистов.

Мизинцев обратил внимание СМИ, что Россию настораживает поведение представителей Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста, других правозащитных организаций, которые безразличны к заявлениям российской стороны о чудовищных пытках и жестоких расправах над российскими военнопленными. Они готовы обсуждать фейки и провокации в Буче и Краматорске, которые устраивают украинские военные, но не интересуются показаниями выживших в плену под пытками российских военнослужащих.

- Хотя накануне, 6 апреля 2022 г., американское издание «The New York Times» подтвердило подлинность видеозаписи, на котором украинские националисты расстреливают раненых российских военнослужащих, - напомнил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев и призвал к объективному расследованию подобных событий.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает тщательно фиксировать непрекращающиеся вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.

Вот некоторые из них за истекшие сутки:

- В Краматорске в зданиях школ и детских садов, расположенных на улице Юбилейная, ВСУ оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение. Местных жителей под угрозой расстрела принуждали строить фортификационные сооружения вокруг многоэтажных жилых домов, копать окопы и создавать укрепленные районы. Кроме того, сегодня украинские власти провели безжалостный акт уничтожения собственного народа на железнодорожном вокзале Краматорска ракетой «Точка-У» с кассетной боевой частью. Особый цинизм этого злодеяния в том, что людей под предлогом эвакуации местные власти заблаговременно собрали в районе вокзала.

- В Авдеевке боевиками националистических формирований полностью подготовлена бесчеловечная провокация

с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами. Для этого неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований Донецкой Народной Республики.

- В Харькове, оставшееся в городе местное население запугано боевиками националистических формирований, которые открывают огонь на поражение по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках продуктов питания и предметов первой необходимости.

Такие действия Киева в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права. При этом, западные страны не только осведомлены в грубых нарушениях Киевом положений Женевской конвенции, но и пытаются помочь украинским властям скрыть все их циничные преступления против своего народа.

ВНИМАНИЕ

Российская Федерация, руководствуясь исключительно принципами международного гуманитарного права, продолжает ежедневно с 10:00 (мск) предоставлять гуманитарные маршруты на харьковском и мариупольском направлениях, а также в рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя ежедневно (с 31 марта 2022 г.) открывают дополнительный гуманитарный коридор в Бердянск и далее

по двум направлениям: первое – наземным транспортом в Республику Крым или Запорожье (на подконтрольные киевским властям территории), второе – морским транспортом по избранным направлениям. При этом, украинская сторона ни разу

не подтвердила гарантий безопасности указанного гуманитарного коридора и продолжает умышленно препятствовать реализации данных гуманных инициатив.

При необходимости, российская сторона готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.

Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Информация о действии морского гуманитарного коридора объявлена в навигационных предупреждениях через Всемирную службу навигационных предупреждений (район № 3, г. Кадис, Испания).

Ежедневно каждые 15 мин. на международных каналах № 14 и 16 УКВ-радиосвязи силами Военно-Морского Флота России на английском и русском языках передаются сообщения, содержащие детальную информацию о порядке функционирования Морского гуманитарного коридора.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 19 612 человек, из них – 3 356 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 677 758 человек, из которых 131 706 – дети.

- Государственную границу Российской Федерации пересекли 86 980 ед. личного автотранспорта, из них за сутки – 2 920.

Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны,

от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 133 214 человека, в том числе за истекшие сутки – 758 человек.

- Только за прошедшие сутки 917 граждан Украины официально обратились за помощью эвакуации в Россию. Всего в базе данных их уже 2 742 698 из 2 126 населенных пунктов Украины.

- Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 362 иностранных гражданина из 13 государств.

- В украинских портах продолжают оставаться заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.

- В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые оборудованы всем необходимым, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.

- На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тыс. тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 9 780,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 772 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – пять в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 259 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.