Все кандидаты в президенты Франции в первом туре выборов 10 апреля 2022 года: Ле Пен против Макрона

Все кандидаты в президенты Франции в первом туре выборов Фото: REUTERS

10 апреля 2022 года состоится первый тур выборов президента Франции. Конституционный совет зарегистрировал 12 кандидатов. Как показывает практика, вероятность того, что первый тур определит победителя крайне мала. За последние 70 лет этого ни одному кандидату в президенты этого не удавалось сделать. Второй тур пройдет 24 апреля.

Основная борьба с большой вероятностью развернется между действующим лидером Эммануэлем Макроном и главой Национального фронта Марин Ле Пен. Соцопросы показывают, что Макрона поддерживает 27% респондентов, а Ле Пен - 23%. На прошлых выборах разрыв между кандидатами был существеннее - почти 10%.

«Комсомолка» разбиралась, кто претендует на пост президента Пятой республики.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

44 года

Активы: 675 тыс. евро

Действующего президента Франции поддерживает социал-либеральная партия «Вперед, Республика!», которую некогда создал, правоцентристские партии Agir и Horizons, центристская партия «Демократическое движение» и Радикальная партия.

На первых порах в большой политике Макрон прославился как «финансовый Моцарт». В 2014 году возглавлял Министерство экономики Франции, стал знаменит благодаря закону, который предусматривал либерализацию отдельных секторов экономики, в частности, работу магазинов по воскресеньям.

Во время президентской кампании 2017 года Макрон придерживался в своей программе идей левого и правого толка. Во втором туре обошел лидера «Народного фронта» Марин Ле Пен.

Пятилетний президентский срок Макрон ознаменовался чередой кризисов: протесты «желтых жилетов», столкновения вокруг пенсионной реформы, мигранты, пандемия, а также украинский кризис.

За это время в копилку достижений Макрона можно занести некоторые успехи, связанные со снижением уровня безработицы и ростом покупательской способности граждан.

Противники действующего президента осуждают его за отмену налога на богатство, пренебрежение к экологическим проблемам, а также промахи в вопросах безопасности.

Что предлагает избирателям:

Повысить пенсионный возраст до 65 лет;

Повысить зарплату учителям в обмен на продление их рабочего стажа;

Увеличить покупательскую способность граждан до 6 тыс. евро;

Ввести постоянные дебаты с гражданами;

Уменьшить налог на наследство;

Строить новые атомные электростанции;

Ужесточить доступ к получению вида на жительство.

Марин Ле Пен

Марин Ле Пен Фото: REUTERS

53 года

Активы - 1,3 млн евро

Долгое время Марин Ле Пен находилась в тени своего отца Жан-Мари, который до 2011 года возглавлял Национальный фронт. Все это время Марин трудилась партийным юристом и депутатом Европарламента в течение 13 лет.

О своих президентских амбициях Ле Пен заявила в 2012 году, когда впервые выдвинула свою кандидатуру на выборах, а затем в 2017-м.

Что предлагает избирателям:

Снизить НДС на энергоносители с 20% до 5,5%;

Освободить граждан младше 30 лет от подоходного и корпоративного налогов;

Повторно национализировать автомагистрали и приватизировать общественное вещание;

Право граждан на инициативу о проведении референдума;

Проведение референдума об иммигрантах.

Эрик Земур

Эрик Земур Фото: REUTERS

63 года

Активы - 2,6 млн евро

Земур всю свою жизнь посвятил журналистике. Работал в газете Le Figaro, затем на телеканалах France 2, RTL, Paris Première и CNews. Придерживается радикально-консервативной риторики. Эксперты отмечают, что Земур на протяжении десятилетий подмечал то, что считалось французским обществом важным, но при этом игнорировалось политиками.

Чтобы придать себе политического веса, Земур основал в декабре прошлого года партию «Реконкиста» с ультраправыми взглядами, куда переманил часть политиков из Национального фронта Ле Пен.

Президентская кампания Земур сопровождалась двумя судебными разбирательствами: его обвинили в разжигание расовой ненависти и нарушении авторских прав.

Что предлагает избирателям:

Проведение референдума об иммигрантах, безопасности и правосудию;

Отменить право на воссоединение семьи;

Превратить ЕС в «Европу наций»;

Сократить налоги на производство на 30 млрд евро в год;

Увеличение инвестиций в атомную отрасль;

Повысить пенсионный возраст до 64 лет и увеличить минимальные пенсии;

Запретить ношение чадры в общественных местах.

Энн Идальго

Энн Идальго Фото: REUTERS

62 года

Активы - 1,4 млн евро

Идальго изначально работала инспектором охраны труда.В 90-е годы перешла на службу в министерства. Придерживается социалистических взглядом. В 2014 году стала мэром Парижа и переизбрана на новый срок в 2020 году.

Что предлагает избирателям:

Увеличить минимальную зарплату на 15%;

Увеличить минимальную пенсию по старости до 1000 евро;

Как можно скорее полностью перейти на возобновляемые источники энергии;

Выход на пенсию с 62 лет;

Восстановить налог на богатство;

Увеличить зарплату для учителей.

Фабьен Руссель

Фабьен Руссель Фото: REUTERS

52 года

Активы - 316 тыс. евро

Руссель, как и Земур, долгое время был журналистом, но увлекся политикой, став членом Коммунистической партии Франции.

Что предлагает избирателям:

Повышение зарплат и пенсий: минимальная зарплата - до 1500 евро, минимальная пенсия - не ниже 1200 евро;

Выход на пенсию в 60 лет;

Снижение счетов за электроэнергию на 30% и снижение налогов на топливо;

Всеобщее право на занятость;

Создание 500 тысяч рабочих мест в сфере государственных услуг.

Янник Жадо

Янник Жадо Фото: REUTERS

54 года

Активы - 411,7 тыс. евро

Жадо начал свою карьеру в качестве активиста-антиглобалиста, работал в Гринпис. В 2009 году был избран депутатом Европарламента от партии «Зеленых».

В своей программе Жадо активно критикует экологическую политику Эммануэля Макрона, заявляя, что тот ничего не сделал.

Что предлагает избирателям:

Постепенный отказ от ядерной энергетики и полный переход на возобновляемые источники энергии к 2050 году;

Запрет продажи новых тепловых автомобилей с 2030 года и инвестирование производства велосипедов;

Прекращение промышленного животноводства к 2032 году;

Введение налога солидарности на климатические богатства;

Увеличение минимальной зарплаты на 10%;

Легализация каннабиса.

Николя Дюпон-Эньян

Николя Дюпон-Эньян Фото: REUTERS

61 год

Активы - 2,2 млн евро

После участия в президентских выборах в 2007 году Дюпон-Эньян основал свою партию Debout La France. Предыдущие попытки Эньяна побороться за президентское кресло оказались довольно скромными: в 2012 году - 1,79% голосов, а в 2017-м - 4,7%. Во втором туре он передал свои голоса Марин Ле Пен, которая пообещала ему министерский портфель.

Что предлагает избирателям:

Резко сократить иммиграцию во Францию, приостановить действие программы по воссоединению семей;

Повышение зарплаты на 8%;

Навсегда отказаться от паспортов здоровья и прививок;

Сократить корпоративный налог вдвое.

Жан-Люк Меланшон

Жан-Люк Меланшон Фото: REUTERS

70 лет

Активы - 1,5 млн евро

За свою жизнь Жан-Люк Меланшон поработал и учителем, и журналистом, и только потом нашел себя в политике. Это случилось в конце 70-х годов. Долгое время он был в рядах Социалистической партии, но в 2008 году основал собственную партию La France insoumise, придерживающуюся социалистических взглядов. На последних президентских выборах стабильно оказывается на четвертом месте. Заявил, что в этом году последний раз будет бороться за президентское кресло.

Что предлагает избирателям:

Выход на пенсию в 60 лет;

Поднять минимальную зарплату до 1400 евро и гарантировать минимальную пенсию на этом же уровне;

Зафиксировать цены на товары первой необходимости, газ и электричество;

Инвестировать 200 млрд евро в экологический переход экономики;

Восстановление налога на богатство.

Натали Арто

Натали Арто Фото: GLOBAL LOOK PRESS

52 года

Активы - 218,8 тыс. евро

С конца 80-х годов Натали Арто ярая сторонница троцкистской партии «Рабочая борьба», которую она возглавила в 2008 году. Цель своей кампании Арто охарактеризовала так: «Я не стремлюсь в Елисейский дворец. Я не участвую в государственной программе, потому что не хочу быть менеджером этой системы, которая работает только на богатых, я борюсь за ее свержение!»

Что предлагает избирателям:

Выход на пенсию в 60 лет;

Установить заработанную плату, пенсию на уровне не менее 2000 евро;

Разрешить мигрантам свободно селиться во Франции.

Жан Лассаль

Жан Лассаль Фото: REUTERS

66 лет

Активы - 835 тыс. евро

Сын пастуха Жан Лассаль начал свою карьеру простым сельским техником, затем основал небольшую консалтинговую фирму по планированию землепользования. В политику пришел в 21 год, когда стал представлять интересы деревни в ратуше Лурдос-Ишер.

На всю страну Лассаль прославился в 2006 году, когда объявил 39-дневную голодовку в знак протеста против переноса фабрики из его избирательного округа. В на президентских выборах в 2017 году заручился поддержкой 1,2% голосов избирателей. В нынешней своей программе делает ставку на сельскохозяйственные вопросы.

Что предлагает избирателям:

Повышение привлекательности сельских районов и сельского хозяйства;

Повышение зарплаты воспитателей и учителей;

Повышение минимальной заработанной платы до 1400 евро;

Снизить НДС на углеводороды с 20% до 5,5%.

Валери Пекресс

Валери Пекресс Фото: REUTERS

54 года

Активы - 10,7 млн евро

Свою политическую карьеру Пекресс начала в качестве советника Жака Ширака в 1998 году. Несколько раз занимала пост министра бюджета и министра высшего образования и науки в годы президентства Николя Саркози. С 2015 года возглавляет регион Иль-де-Франс. Из-за разногласий с партией «Республиканцы» Пекресс была вынуждена основать собственное движение Libertes!.

Что предлагает избирателям:

Повысить пенсионный возраст до 65 лет;

Ввести квоты на иммигрантов;

Увеличить минимальную зарплату на 10%;

Освободить от налога на наследство суммы до 200 000 евро;

Ликвидировать 200 000 должностей государственных служащих, но создать 50 000 в приоритетных секторах, в частности, здравоохранении;

Построить шесть новых ядерных реакторов.

Филипп Путу

Филипп Путу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

55 лет

Активы - 121,5 тыс. евро

Филипп Путу был рабочим на заводе Ford в Бланкфоре в Жиронде, но после увольнения в 2019 году до сих пор считается безработным. С 80-х годов придерживается троцкистских взглядом. Дважды участвовал в президентских выборах, получив чуть более 1% голосов избирателей.

Что предлагает избирателям:

Экспроприация большого бизнеса;

Разработка плана энергетической трезвости;

Установить минимальную заработную плату в размере 1800 евро;

Переход на 32-часовую четырехдневную рабочую неделю;

Выход на пенсию в 60 лет.