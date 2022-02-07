Кандидат в президенты Франции обратилась к россиянам по-русски

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс
Фото: REUTERS
Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс обратилась к россиянам с призывом вместе строить мир в Европе.
«Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе», - сказала она по-русски в эфире телеканала France 5 в воскресенье вечером.
После этого будущая соперница Макрона уже на французском языке заявила, что Евросоюзу нужно вести диалог с Россией, придерживаясь при этом консолидированной позиции.
«Диалог возобновился – это хорошо», - подчеркнула она.
Валери Пекресс также выразила мнение, что Париж вместе с Брюсселем должны предложить Москве провести новую конференцию по безопасности в Европе, добавив, что такой шаг позволит обеспечить стабильность в регионе.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 54-летняя Валери Пекресс владеет не только русским языком, но и японским. Ранее в кабмине Франсуа Фийона она занимала должности министра бюджета и министра высшего образования, а с декабря 2015 года возглавляет регион Иль-де-Франс, куда входит и Париж. Выборы президента Франции пройдут в апреле 2022 года.
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