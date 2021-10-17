Президентом Франции может стать ультраправый журналист

Эрик Земмур - журналист, сын евреев-иммигрантов из Алжира. Фото: REUTERS

Французские СМИ опубликовали результаты опроса общественного мнения – результаты поразили как многих французов, так и тех, кто следит за политической жизнью Пятой Республики: журналист, сын евреев-иммигрантов из Алжира Эрик Земмур обходит по популярности лидера ультраправых Марин Ле Пен.

По данным опроса, если бы выборы президента Франции проводились сейчас, за Земмура голоса отдали бы 17-18% избирателей, то время как Ле Пен набрала всего лишь 16%. Таким образом, Земмур вышел бы во второй тур выборов и составил серьезную конкуренцию нынешнему главе государства Эммануэлю Макрону.

Понятно, что за оставшиеся полгода (президентские выборы пройдут во Франции 10 апреля 2022 года) может многое измениться, но факт остается фактом: популярность Земмура растет, причем довольно быстро – еще летом проголосовать за него были готовы лишь 5% французов.

– Мы никогда не видели столь стремительного взлета за такое короткое время, – прокомментировал результаты последнего опроса управляющий директор агентства Harris Interactive Жан-Даниэль Леви.

Чем же журналист так привлек внимание граждан республики? Прежде всего, своими резкими заявлениями в адрес иммигрантов, за которые он уже стал фигурантом уголовного дела о подстрекательстве к экстремизму. В частности, за свои слова, сказанные им на телеканале Canal +:

– Большинство торговцев людьми – чернокожие и арабы.

Понятно, что в мегатолерантном европейском обществе произносить такого вслух нельзя. Но, как оказалось, электорату нравится.

Кроме того, в своей книге «Французская меланхолия» Земмур прямо заявил, что массовая иммиграция приведет к смерти французского языка.

Год назад против журналиста и политика было возбуждено еще одно уголовное дело, на этот раз о подстрекательстве к ненависти, после того как он назвал иммигрантов «ворами, убийцами и насильниками, требующими немедленной депортации».

Помимо резких выступлений против представителей ислама, которые по его словам буквально колонизируют Францию, Земмур известен своими сексистскими настроениями, критикой либеральных ценностей и евроскептическими замечаниями.

Кстати, Земмур, забывая о том, что является журналистом и постоянным гостем многочисленных ток-шоу, часто и с удовольствием обрушивается на прессу, называя ее не более чем инструментом пропаганды.

Так или иначе, но, похоже, что весной следующего года мир станет свидетелем борьбы за президентское кресло во Франции ультраправого Земмура и ультраправой Ле Пен.