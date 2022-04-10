Брак Моргенштерна рухнул из-за его вынужденного бегства за границу

По слухам, Моргенштерн потратил на свадьбу около 10 миллионов рублей. Теперь супруги разводятся. Фото: соцсети.

Жена рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина подтвердила, что они с мужем разводятся. Супруги поженились в сентябре прошлого года. Спустя семь месяцев после свадьбы они решили расстаться. В видео на своем Youtube-канале Дилара сообщила, что причиной стали рутина и повседневность: их любовная лодка разбилась о быт. Окончательную точку в их браке поставил отъезд за границу.

В декабре Моргенштерн и Дилара уехали в Дубай. Рэпер объявил, что навсегда покинул Россию и собирается обосноваться за границей. Сейчас Алишер пытается получить гражданство Израиля. Музыкант улетел из Дубая, где он до недавнего времени жил вместе с женой. Очевидцы сфотографировали 24-летнего артиста, когда он заполнял документы на получение израильского гражданства. При этом Дилара осталась в Дубае. По Сети поползли слухи, что супруги серьезно поссорились и решили разойтись. Дилара опубликовала видео, в котором подтвердила развод.

- Мы приняли решение, что эту историю пора заканчивать. Мы не сошлись характерами и поняли, что больше не можем находиться в таких тесных и доверительных отношениях. Именно после свадьбы наши отношения дали трещину, мы повязли в рутине быта и повседневности. Все, что мы делали — ели, спали, играли на компьютере. Поначалу это было прикольно и даже мило, но потом повлекло за собой апатию, раздражительность, а вылезти из этого мы не смогли, - сообщила 22-летняя Зинатуллина.

По словам жены Моргенштерна, отъезд ха границу только ухудшил их отношения.

- Очень плохо на всю ситуацию повлиял вынужденный переезд за границу. Это должно было нас сплотить, но получилось только хуже, - сообщила Дилара.

Окончательную точку в браке Моргенштерна поставил отъезд за границу. Фото: соцсети.

Девушка призналась, что ее муж не выдержал испытание славой. Когда-то она влюбилась в простого парня, еще никому не известного. Но он прославился и сильно изменился.

- Я влюбилась в Алишера и хотела выйти замуж за него, но в итоге вышла замуж за Моргенштерна, - заявила она.

С Диларой Зинатуллиной 24-летний Моргенштерн познакомился еще до своего успеха. Слава вскружила Алишеру голову, и он ушел в загул. Но потом одумался, вновь вернулся к Диларе и сделал ей предложение. Свадьба прошла на теплоходе, плывшем по Москве-реке. На его палубе собралось немало знаменитостей – от Ксении Собчак, которая стала ведущей торжества, до блогерши Анастасии Ивлеевой. По слухам, Моргенштерн потратил на свадьбу около 10 миллионов рублей.

Сейчас, как сообщил Telegram-канал «Можем объяснить», рэпер в Израиле проходит процедуру репатриации.

«Еще живя в Москве, Моргенштерн (Алишер Валеев) участвовал в мероприятиях еврейской молодежной общины Москвы, - рассказал человек, передавший Telegram-каналу снимок рэпера. - Тогда это вызвало недоумение, но исполнитель объяснил, что у него есть еврейские корни со стороны матери».

Моргенштерна сфотографировали в Тель-Авиве, когда он подавал документы на израильское гражданство. Фото: соцсети.

По словам знакомых Алишера, он окончательно уехал из России в феврале. Музыкант несколько месяцев активно распродавал имущество.

За границу Моргенштерн уехал после скандала, разразившегося из-за его высказываний о Дне Победы. В интервью Ксении Собчак, опубликованном 25 октября прошлого года на ее YouTube-канале, музыкант сообщил, что не понимает смысла этого праздника.

- Я вообще не понимаю вот этого вот праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Всем что-то пытаются… скрепы, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем, - сказал Моргенштерн.

Его высказывания раскритиковали общественность и СМИ, а организация «Ветераны России» обратилась в правоохранительные органы. Позже Следственный комитет начал проверку творчества музыканта на предмет пропаганды наркотиков. В ноябре глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн «по сути дела торгует наркотиками в социальных сетях». Вскоре после этого Моргенштерн покинул Россию и поселился в Дубае.