Сергей Безруков вступился за пианиста Дениса Мацуева

На защиту Мацуева встал актер Сергей Безруков Фото: Иван МАКЕЕВ

8 апреля стало известно, что швейцарский Фонд Сергея Рахманинова решил внести свой посильный вклад в «отмену российской культуры». Конечно, отменять ее полностью руководству подобного фонда было бы не с руки, но президент Урс Цисвилер заявил, что с начала спецоперации на Украине было приостановлено членство выдающегося пианиста Дениса Мацуева в Консультативном совете.

На защиту Мацуева встал актер Сергей Безруков. В своем телеграм-канале он написал:

«Думал, что уже начал привыкать ко всем этим абсурдным новостям про гонения наших артистов на Западе. Но нет, каждый раз найдут способ задеть за живое. Денис Мацуев — большой музыкант, и приостанавливать его членство в Фонде Сергея Рахманинова после всего, что он для него сделал, вопиющая глупость.

Этот фонд был создан внуком композитора, Александром, который так высоко ценил талант Мацуева, что даже доверил ему записать ранее неизданные неизвестные произведения Сергея Васильевича прямо на том самом рояле композитора на вилле Сенар. Ну и, конечно, надо знать с каким трепетом относится к музыке Рахманинова сам Мацуев и с какой самоотдачей всегда его исполняет.

Денис Мацуев — большой музыкант, и приостанавливать его членство в Фонде Сергея Рахманинова после всего, что он для него сделал, вопиющая глупость Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот интересно, что сам Рахманинов никогда не отрекался от Родины и пытался воссоздать на вилле Сенар русскую природу. Более того, когда началась Великая Отечественная война, Рахманинов передал один из своих гонораров на поддержку советской армии. Уверен, будь жив он или хотя бы его внук, Денис Мацуев остался бы на своем месте и организовал бы еще немало прекрасных мероприятий».

Безруков и Мацуев давно знакомы: так, например, в 2018 году оба входили в жюри конкурса молодых талантов «Синяя птица», вместе выступали на сцене (Безруков декламировал стихотворение Александра Твардовского "Я знаю, никакой моей вины…», в то время, как Мацуев аккомпанировал ему на рояле, исполняя прелюдию Рахманинова). Мацуев сыграл эпизодическую роль в фильме 2015 года «Млечный путь», где Безруков играл роль главную (а поставила картину супруга актера Анна Матисон).