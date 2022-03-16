Ситуация на Украине, последние новости на 16 марта 2022 года: Зеленский сменил командующего и разочаровался в НАТО, российские военные взяли под полный контроль Херсонскую область

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Херсонская область под контролем

Российские военные взяли под полный контроль Херсонскую область Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Ранее стало известно, что впервые за многие годы открылось движение по железной дороге между Херсоном и Крымом, установлено автомобильное сообщение с полуостровом через Херсонскую область на Донбасс, а по Северо-Крымскому каналу вода пошла на крымские поля и предприятия.

Зеленский сменил командующего

Президент Украины сменил командующего Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, назначенного на этот пост в конце минувшей осени, на его заместителя, генерал-майора Эдуарда Москалева. А Павлюк стал главой Киевской военной администрации, чтобы, по замыслу Верховного главнокомандующего, готовить столицу к обороне.

Захват «Джавелинов»

Подразделения ВДВ в Киевской области захватили опорный пункт наемников и националистов, где обнаружили 10 противотанковых комплексов Javelin, а также зенитно-ракетные комплексы западного производства и ручные гранатометы, произведенные в странах-членах НАТО.

ПТРК "Javelin" из числа захваченных российскими десантниками. Фото: Александр КОЦ

Белорусы сбили «Точку-У»

Александр Лукашенко заявил, что по территории республики пытались ударить украинской ракетой «Точка-У». По его словам, ракету удалось сбить в районе Припяти.

Пуск случился ночью. Сейчас сбитая ракета «возле речки валяется», как сказал белорусский лидер. Это — одна из провокаций с целью втянуть Минск в конфликт, но ничего у Киева не получится, уверен Александр Григорьевич.

В Киеве теряют надежды на НАТО

Зеленский признал тот факт, что Киеву не войти в североатлантический альянс. «Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди, - едва не плакал украинский лидер, который в последние дни что-то часто говорит об адекватности, - Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти. Это нужно признавать».

Такое заявление 6-й президент незалежной сделал на встрече лидеров стран Объединенных экспедиционных сил. ОЭС созданы в 2014-м году, в них входят Великобритании, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

Патрушев назвал угрозы

Большое число иностранных консультантов и советников на Украине постоянно провоцируют угрозы безопасности России. Это заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Грозном, на совещании по нацбезопасности в Северо-Кавказском федеральном округе. Он подчеркнул, что именно американские советники помогали киевскому режиму в создании биологического и разработке ядерного оружия. Также Патрушев сообщил о наличии документов, которые свидетельствуют о планах вторжения Украины в Крым.

Cекретарь Совбеза России Николай Патрушев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Три миллиона беженцев

С начала спецоперации на Украине страну покинули 3 млн человек. В том числе, почти 160 тысяч граждан других стран. Это данные Международного управления ООН по миграции. Характерно, что накануне агентство ООН по делам беженцев назвало цифру в 2,8 млн. человек, сообщив также о 2 млн. , которые переместились внутри страны. Едут в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Молдавию. Из ДНР и ЛНР уезжают в Россию. Известно, что Германия и Британия изменили свое отношение в сторону ужесточения условий приема.

Украинские миллиардеры нищают

Американский Forbes обновил список миллиардеров. Состояния богатейших украинцев тают как мартовский снег. Ринат Ахметов остается №1 в рейтинге с состоянием в 4,2 млрд. долларов — но всего за месяц он потерял 9,5 млрд. Бывший президент Украины Петр Порошенко статус долларового миллиардера утратил. Учредитель Ялтинской евростратегии (YES) Виктор Пинчук обеднел до $900 млн.

Конгресс требует передать Киеву тяжелые вооружения

Американский конгресс обратился к Белому дому с жестким призывом. Конгрессмены требуют организовать передачу Киеву тяжелых советских вооружений. Пока администрация Байдена не отреагировала на запрос. При том, как отмечает CNN, Госдеп активно ищет, у каких стран есть «свободные» ЗРК С-300, чтобы перекинуть их на Украину. Об этом умоляет Вашингтон Владимир Зеленский.

Король Бахрейна позвонил Путину

Президент России во вторник пообщался с королем Бахрейна, шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифой. Российский лидер поведал королю о том, что Россия делает на Украине. «Владимир Путин рассказал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, о предпринимаемых мерах по защите гражданского населения, о проводимой российской стороной работе на переговорах с украинскими представителями», - сообщается на сайте Кремля.

Откуда у Дзюбы полтавская грусть

Сын полтавского милиционера и продавщицы из Чувашии, родившийся в Москве форвард питерского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы пропустит мартовский сбор первой команды страны. Об этом сообщил ее главный тренер Валерий Карпин. Он же объяснил, что пообщался с Артемом по телефону. Тот вроде играть за сборную и хотел бы... Но, «в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на сбор не вызывать». А получать 4 млн. евро в клубе-чемпионе России от российской компании «Газпром» ему «семейные обстоятельства» не мешают?