Минобороны России: националисты в Виннице ослеплены и оглушены

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков во время брифинга. Фото: Министерство обороны РФ

После того, как официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков вскрыл планы СБУ о применении ядовитых веществ, и провокацию украинских националистов, которые расстреляли мирных жителей в Чернигове, чтобы обвинить в этом наших военных, он сообщил об успехах российской операции.

- Группировка войск Луганской Народной Республики, развивая наступление, продвинулась вперед с нескольких направлений внутри Северодонецка. Подразделения Донецкой Народной Республики продвинулись на 2 километра и ведут бой за овладение населенным пунктом Марьинка.

Утром 16 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в Виннице, - заявил Конашенков.

Генерал-майор также отметил, что за день в воздухе на Саранами сбит один украинский вертолет Ми-24, а также шесть беспилотных летательных аппаратов.

Также оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 34 военных объекта Украины.

Из них одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 19 мест скопления боевой техники.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

180 - самолетов и вертолетов.

166 - беспилотных летательных аппаратов.

1367 - танков и других боевых бронированных машин.

132 - реактивных систем залпового огня.

502 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1156 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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